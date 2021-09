Steam: New World è primo nella classifica globale, batte anche FIFA 22

La classifica globale di Steam delle vendite dei giochi segnala che New World è attualmente il gioco più venduto su Steam, battendo anche FIFA 22.

Precisamente, New World riesce a ottenere sia la prima che la seconda posizione della classifica dei giochi più venduti a livello globale: la distinzione è probabilmente data dal fatto che è disponibile anche una Deluxe Edition da 10€ extra. FIFA 22 riappare al 10° posto, in quanto anch'esso ha una versione speciale a prezzo maggiorato.

Nerw World: un guerriero che si prepara a combattere

Questa classifica non ci indica chiaramente il numero preciso di copie vendute, ma possiamo farci un'idea del successo di New World tramite la classifica dei giochi più giocati del momento. Al momento della scrittura, New World è al terzo posto con 218.000 giocatori contemporanei: Steam segnala anche che il picco di oggi è stato di 228.163 giocatori. In questo momento, solo CS:GO e Dota 2 riescono a battere il gioco di Amazon Games.

New World supera PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Naraka: Bladepoint, Team Fortress 2, GTA 5, Wallpaper Engine e Destiny 2. Durante la giornata PUBG ha ottenuto un picco massimo di 337.765 giocatori, quindi è credibile che New World scivoli in quarta posizione ben presto. Si tratta in ogni caso di una partenza solida, che segue una fase di beta che aveva già ottenuto discreto successo.

Oggi, inoltre, è stato pubblicato un update, che risolve vari problemi: ecco i dettagli.