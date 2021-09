Ferrari arruola l'ex Apple Jony Ive, designer di iPhone e Mac

Ferrari ha deciso di avviare una collaborazione con LoveFrom, la nuova compagnia fondata da Jony Ive, celebre designer che ha lavorato a lungo con Apple ed è stato responsabile delle evoluzioni di iPhone e dei Mac nel corso di diversi anni.

Non sono stati svelati dettagli su questa collaborazione, ovvero non sappiamo di preciso su cosa lavoreranno Jony Ive e Marc Newson, ma si tratta di introduzioni importanti all'interno del team di collaboratori per Ferrari, che a quanto pare andranno oltre l'ambito delle auto per nuovi "progetti creativi con Exor nel business del lusso".

Insomma, quel che è certo è che Ive continuerà a progettare oggetti molto costosi, ora probabilmente anche molto più di prima, considerando che è entrato ufficialmente a far parte dell'ambito "luxury", in cui potrebbe trovarsi alquanto a proprio agio.

Il ruolo di Ive sarà particolarmente importante anche perché entrerà a far parte dei Partners Council di Exor, la holding che gestisce Ferrari e gli altri marchi della famiglia Agnelli.

Jony Ive, designer storico di Apple, collabora ora con Ferrari

Secondo quanto riferito dal Financial Times, c'è la possibilità che questa collaborazione si incentri sulla progettazione di nuove Ferrari, forse sulla prima Ferrari elettrica in lavorazione a Maranello, che dovrebbe arrivare nel 2025.

In effetti, LoveFrom potrebbe aver maturato una certa esperienza in questo ambito anche con il famoso progetto di auto elettrica da parte di Apple, il quale sembra essere entrato in una fase di stallo ultimamente, con l'uscita di scena del responsabile Doug Field. Non è escluso che Ive e compagni possano trasportare l'esperienza maturata nell'ambito della progettazione di auto elettriche direttamente in Ferrari, dando supporto ai progettisti di Maranello.

Ricordiamo che Jony Ive ha lasciato ufficialmente Apple nel novembre del 2019, continuando comunque a collaborare con la compagnia da consulente esterno con LoveFrom.