Actraiser Renaissance, la recensione

A sorpresa, il Nintendo Direct del 23 settembre ha riesumato dal passato un classico SNES per ridargli nuovo lustro: non siamo poi troppo sorpresi da queste operazioni nostalgia, ma vedere su schermo Actraiser ha sicuramente colpito al cuore molti. Trent'anni fa impersonavamo il cosiddetto God of Light, nell'intramontabile battaglia del bene contro il male, della luce contro le tenebre, in un platform difficile da dimenticare, arricchito da una piccolissima componente gestionale che vedeva il nostro benevolo sguardo posarsi sui nostri fedeli per aiutarli a risollevarsi e prosperare. La loro fede sarebbe stata la nostra forza, seguendo una meccanica di aumento di livello peculiare che in Actraiser Renaissance viene ripresa e in parte ampliata, assieme ad altre aggiunte che rendono questa operazione una via di mezzo tra una remaster e un remake : graficamente è stato rivisto per renderlo più consono ai tempi moderni, così come il gameplay a sua volta rivisitato così da arricchirlo e aumentare le ore complessive di gioco con nuovi personaggi e missioni secondarie.

Si vengono dunque a creare delle dinamiche per cui, nella nostra opera di ricostruzione della fede, dovremo "sbloccare" anche i cuori e di conseguenza la risolutezza di questi personaggi, che potremo poi evocare qualora ne avessimo bisogno durante le fasi microgestionali . È l'aggiunta che più va ad ampliare Actraiser Renaissance, poiché ad essa si lega tutto il percorso di costruzione e crescita del villaggio con tutte le missioni secondarie che ne derivano. Solo nel momento in cui il personaggio in questione risveglierà la sua forza latente, definiamola così, potremo procedere con il secondo e ultimo atto che permetterà di liberare per sempre quella regione dal Guardiano che la opprime.

Passati e presenti, questi personaggi sono indissolubilmente legati ai sei Guardiani. Per un motivo o l'altro, ognuno di loro ha un trascorso con il despota che governa la regione di riferimento e non ha alcuna consapevolezza di essere l'eroe predestinato a servire il dio. Sono persone sconfitte da Tanzra o dai suoi sgherri, piegate nell'animo al punto tale da non poter nemmeno sentir pronunciare il nome di queste forze del male - si prestano a soccorrere la popolazione nelle schermaglie minori (delle quali parleremo a breve), ma rifiutano di sbarazzarsi definitivamente dei nidi da cui emergono, adducendo motivazioni tutte differenti tra loro, ma non per questo condannabili.

La storia di Actraiser Renaissance, per chi l'ha vissuta a suo tempo, parte dalle stesse premesse: il dio della luce viene coinvolto in un confronto con il demone Tanzra e i suoi sei Guardiani, una battaglia che lo lascia sconfitto e costretto a ritirarsi nel suo Sky Palace - un castello fluttuante tra le nuvole. Da qui non può fare altro che osservare Tanzra prendere possesso del mondo, dividendolo in sei regioni che assegnerà ai rispettivi Guardiani. È solo secoli dopo che il dio, il cui culto è andato lentamente svanendo, decide di reincarnarsi per liberare il popolo oppresso da Tanzra e i suoi sottoposti, facendo sì che la sua Fede torni a brillare come prima. Lo svolgimento è bene o male come lo ricordiamo tuttavia, lungo la strada, sono stati introdotti sei nuovi personaggi: gli eroi che secondo un'antica profezia affiancheranno il dio nella sua battaglia decisiva contro il demone.

Gameplay vecchio e nuovo

Actraiser Renaissance, la gestione del villaggio è stata ampliata con diverse novità

Cosa c'è di nuovo nel gameplay, dunque? Diverse cose, ma partiamo da quello che è stato mantenuto e, ovviamente, migliorato graficamente: il primo atto di ogni regione ci consente di infliggere una prima sconfitta a Tanzra e alle sue forze, in modo che la popolazione possa iniziare a ritrovare la fede in noi. Dal tempio centrale che verrà costruito al termine del suddetto atto le persone inizieranno a costruire ed espandere l'insediamento su nostre indicazioni. Potremo dire loro in che direzione costruire, entro un limite massimo di caselle, e li supporteremmo utilizzando i nostri miracoli per liberare loro il percorso. Ad esempio, un fulmine ben piazzato farà piazza pulita di alberi e rocce ingombranti, mentre un sole intenso prosciugherà fastidiose paludi ampliando le zone di costruzione. Gli abitanti agiscono di propria iniziativa, una volta che sanno dove costruire e la strada è sgombra: si tratti di case, campi od officine, sono per fortuna autosufficienti nel capire cosa va dove.

Oltre a supportarli "personalmente", possiamo anche fare affidamento sul nostro braccio destro, un cherubino utilizzabile per proteggere con arco e frecce l'insediamento in questione, eliminando in mostri che a intervalli regolari usciranno dai nidi per cercare di portare scompiglio. Farlo serve a ripristinare il mana che consumiamo per i miracoli, in modo da liberare il territorio, far crescere la popolazione e procedere con la storia - che, come anticipato, in Actraiser Renaissance è legata a quella dell'eroe presente nella regione. In queste meccaniche, il gioco non è cambiato dal 1990, al di là dell'essersi rifatto il trucco per adattarsi ai tempi moderni. Le richieste dei cittadini sono vere e proprie missioni secondarie di cui farsi carico, che ci ricompenseranno con la fede, in vece dei punti esperienza, contribuendo al nostro aumento di livello e ai potenziamenti che ne conseguono.

Qui si fermano le somiglianze. La presenza degli inconsapevoli eroi e il loro lento percorso di "risveglio" portano con loro una meccanica inedita: il cosiddetto tower defense. Una volta che gli abitanti sono entrati in contatto con il nuovo personaggio, per un motivo o per un altro, questi sarà il nostro braccio armato nelle schermaglie che si verificheranno sia lungo la trama sia casualmente se staremo troppo tempo nell'insediamento senza fare nulla. D'altronde non è che le forze del male possono restare a guardare mentre ci riprendiamo le terre pezzo dopo pezzo. Per difendersi in tali frangenti, il gioco ci permette, gradualmente, di costruire strutture difensive in numero limitato e potenziarle (questo prima che la battaglia cominci, è importante sottolinearlo): da qui si evince l'importanza di sviluppare l'insediamento, poiché le risorse per fortificarlo vengono prodotte dai cittadini nelle officine e la quantità dipende dalla qualità degli edifici stessi.

Il villaggio si sviluppa fino a livello tre e questo comporta una ristrutturazione completa dello stesso per avere abitazioni e strutture migliori, difensive e non: ecco, al di là delle fortificazioni che hanno un menu proprio, a non convincerci di questa parte è stato il fatto che per migliorare le strutture nell'insediamento dobbiamo sbarazzarci di quelle vecchie... distruggendole. Immaginate di fare questa operazione per il villaggio alla sua massima espansione e per sei volte, tante quante sono le regioni: alla lunga, ma nemmeno troppo, l'operazione viene a noia e non si rivela granché necessaria poiché il livello di produzione sarà minore ma avremo comunque quello che ci serve portando più pazienza. Non si tratta di un gestionale vero e proprio, quindi le meccaniche sono estremamente semplici e ruotano tutte attorno alla stessa risorsa per costruire.

Actraiser Renaissance, il primo eroe del gioco

Tornando alle schermaglie, una volta avviate non è possibile costruire o potenziare le strutture difensive (forti, torri di guardia, torri magiche eccetera) ma siamo liberi di posizionare palizzate finché ne abbiamo, ostruendo il passaggio ai nemici che generalmente puntano alla distruzione del tempio. Le condizioni di sconfitta sono variabili, ma il tempio del dio rimane uno degli obiettivi più sensibili: potrebbe capitare di dover proteggere determinate strutture, o personaggi, e in quel caso ci si adegua di conseguenza anche in base alla disponibilità degli eroi.

Chiaramente, più regioni avremo riconquistato e più eroi avremo a disposizione da schierare in campo. Le strutture difensive operano da sole nel momento in cui una minaccia entra nel loro raggio d'azione, mentre gli eroi attaccano a loro volta in automatico ma siamo liberi di dire loro dove spostarsi in modo che possano contrastare eventuali minacce anche e soprattutto in base alle loro abilità. Per fare un esempio pratico, già nella seconda regione inizieranno ad apparire creature resistenti alla magia, per cui la maga protagonista di quella parte di gioco risulterà abbastanza inutile spingendoci a evocare il guerriero dalla regione precedente.

Viceversa, i nemici volanti sono irraggiungibili per il guerriero, che dovrà cedere il passo alla maga o anche a noi stessi: possiamo infatti intervenire direttamente con i miracoli, a patto di avere abbastanza punti mana per farlo. Punti che si rigenerano tramite le ampolle prodotte dalla popolazione persino nel mezzo della battaglia. Occorre quindi sapere quando, dove e cosa usare per non rischiare di trovarsi in svantaggio.

Actraiser Renaissance, le schermaglie possono rivelarsi parecchio impegnative se mal gestite

Questi momenti tower defense sanno essere spietati se vogliono, persino a un livello medio di difficoltà, e non possiamo distrarci un attimo senza che un'armata di creature delle tenebre tenti l'assalto a questo o quell'edificio (o personaggio). A mano a mano che si avanza nella storia, le schermaglie della regione in cui ci troviamo si faranno sempre più difficili, fino all'escalation finale con una creatura particolarmente potente e contro la quale non possiamo intervenire direttamente. O meglio, i nostri miracoli avranno quasi più un effetto stordente che dannoso, lasciando il difficile compito nelle mani di eroi e strutture difensive. Il tutto mentre il resto dei minion impazza per il villaggio, ovviamente. Proprio come la divinità, anche gli eroi possono salire di livello e migliorare le proprie statistiche: basta utilizzare su di loro dei particolari tomi ottenuti come ricompensa dalle missioni secondarie, la cui quantità necessaria aumenta livello dopo livello. Attraverso la serie di missioni secondarie che compone la storia dell'insediamento e del relativo eroe, noi otterremo anche le magie da utilizzare durante la fase platform.

Prima di passare a quest'altra parte del gioco, due parole sui nidi dei mostri. Nel gioco originale, una volta che la popolazione aveva guadagnato abbastanza confidenza in sé e forza, la si poteva indirizzare verso il nido del quale avrebbe personalmente sigillato l'ingresso - di fatto, distruggendolo. In Actraiser Renaissance non è più così perché viene introdotto lo spawn, una sorta di "dispositivo" demoniaco che gli abitanti non sono in grado di distruggere e per cui chiedono il nostro diretto intervento. Toccherà quindi a noi scendere nelle profondità e dare il via a brevi battaglie in arene chiuse con l'obiettivo di esporre lo spawn e distruggerlo, difendendoci nel contempo dalle altre minacce. Sono fasi brevi e a lungo andare anche impegnative, che danno più spessore al rapporto tra la divinità protagonista e i fedeli nel loro percorso di ribellione a Tanzra.

Ovviamente, anche la distruzione dei nidi rientra nell'elenco delle missioni secondarie che si sbloccano passo passo, rendendoli dunque passaggi obbligati per costringere il Guardiano della regione a esporsi in prima persona.

Actraiser Renaissance, il dio della luce ha un che di Warrior of Light

Nel complesso, fatta eccezione per l'inutile passaggio di dover distruggere gli edifici affinché siano ricostruiti migliori, le nuove aggiunte al gameplay ci sono piaciute. Le schermaglie hanno obiettivi sempre diversi e crescono di difficoltà sia in base alla regione sia all'interno della regione stessa a mano a mano che si prosegue con la storia, costringendoci di volta in volta a rivedere la strategia.

La distruzione dei nidi si arricchisce della fase platform a scorrimento che ci vede coinvolti in via diretta, mentre l'aggiunta degli eroi legati al rispettivo Guardiano del territorio aggiunge un po' di profondità ed epicità alla storia, grazie a una narrazione semplice ma varia nelle diverse situazioni. Certo, il senso di ridondanza si percepisce e forse alcuni passaggi potevano essere snelliti ma, se non altro, rinvigorisce quelle che nell'originale erano fasi già di per loro lunghe e noiose. L'aspetto microgestionale che accompagna sia la crescita del villaggio sia la sua fortificazione prima delle schermaglie è un piccolo valore aggiunte che tiene alta la nostra soglia dell'attenzione mentre la storia prosegue fino all'atto successivo.