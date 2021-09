Nintendo Switch, arriva il controller di Nintendo 64: com’era, com’è

Nell'ultimo Nintendo Direct, la società giapponese ha annunciato che ad ottobre - la data precisa è ancora ignota - arriveranno su Switch i diversi giochi SEGA Mega Drive e Nintendo 64. Abbiamo già parlato dei titoli di lancio di quest'ultimo, oggi invece ci focalizzeremo sul suo controller. Perché, assieme ai loro cataloghi, saranno prodotte delle versioni attuali - compatibili con Switch - i due gamepad delle console. In attesa di notizie più precise, il controller di Nintendo 64 dovrebbe costare intorno ai 50 euro (49,99 dollari negli USA), e non dovrebbe essere disponibile nei negozi o centri commerciali: l'unico modo per ottenerlo, previa sottoscrizione di un abbonamento a Nintendo Switch Online (un abbonamento normale, non è obbligatoria la cifra extra richiesta per i cataloghi), sarà acquistarlo direttamente dallo store online dell'azienda. Il pad dovrebbe essere quasi identico all'originale. Per renderlo più attuale, sono state apportate delle lieve modifiche. È (naturalmente) sparito il filo: al suo posto è stata inserita una presa USB-C per ricaricare il pad. È apparso anche il piccolo pulsante tondo per sincronizzare il controller con la console, accompagnato dai quadrati luminosi che indicano se si tratta del pad numero uno, due, tre o quattro. Sempre sulla sommità della periferica sono stati aggiunti i canonici tasti quadrati: Home e Capture. L'ultima differenza riguarda ZR, posto a lato della presa USB-C: è molto piccolo e - immaginiamo - scomodo, ma nei titoli per Nintendo 64 non dovrebbe servire ad alcunché. Tutto il resto dovrebbe essere uguale all'originale, forma e dimensioni comprese. Anche se non abbiamo certezze, immaginiamo che sarà modificata l'apertura sul retro - e sulla parte alta - del pad: ai tempi serviva per introdurre il Controller Pak (per salvare i progressi in certi titoli) e altri accessori come lo storico Rumble Pak o il Transfer Pak. Adesso non avrebbe alcuna utilità, per cui la cavità sarà riprodotta solamente per fedeltà al modello originale.

Un pad strano, un tricorno Il pad Nintendo 64 originale, nel suo colore standard Per chi ha vissuto il pad Nintendo 64 all'epoca, sarà incredibile venire a sapere che, dalle generazioni successive - e attuali - è spesso considerato un'incomprensibile mostruosità. Per queste ultime, in effetti, sarà sorprendente leggere che era ritenuto un pad eccezionale (nella sua stranezza). Possiamo dire con relativa certezza che è stato uno dei controller più influenti e importanti della storia dei videogiochi e, al contempo, uno di quelli invecchiati peggio. Molte delle idee e delle innovazioni di questo pad sono ancora presenti in quelli attuali, ma si sono naturalmente evolute e, soprattutto, sono state disposte diversamente. Già, perché la cosa veramente assurda del pad Nintendo 64 è, e in parte era, la sua forma. Oltre alle dimensioni molto grandi, che rendevano i tasti difficilmente raggiungibili per chiunque avesse delle mani minute, le tre appendici erano qualcosa di mai visto. E, se adesso possono sembrare grottesche o insensate, anche ai tempi rendevano il prodotto meno invitante a chi, ai videogiochi, non ci giocava spesso (adesso li chiameremmo casual gamer). Il pad era disponibile in tanti colori diversi. Il "tricorno" era tale perché Nintendo non poteva vaticinare l'evoluzione del mercato: di come e quanto velocemente il gaming tridimensionale, e poligonale, avrebbe preso il sopravvento su quello bidimensionale. Per cui, in sostanza, ha costruito due pad comodi all'interno di uno. Lo potete vedere chiaramente: il controller per i giochi bidimensionali si impugna con la mano sinistra sulla protuberanza esterna, quella laterale. Il pad per quelli tridimensionali, invece, prevede di porre la mano sinistra sull'appendice centrale. Erano, in sostanza, due controller diversi all'interno di un unico strumento. E questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il Control Stick era soltanto uno, e non due (la principale innovazione del DualShock Sony, che non era il pad base di PlayStation, inizialmente privo di analogici). Un secondo Control Stick sulla destra non avrebbe permesso ai giochi bidimensionali di avere abbastanza pulsanti, perciò si optò per una via di mezzo: quattro bottoni piccoli, tondi e gialli. I tasti "C", come "camera".