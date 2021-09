Logitech MX Keys Mini: disponibile la nuova tastiera wireless minimal con chassis in metallo

Logitech ha presentato e reso subito disponibile la nuova tastiera con chassis alluminio Logitech MX Keys Mini, pensata per ridurre al massimo gli spazi e aumentare il comfort grazie alla formula TKL con frecce direzionali posizionate sotto lo shift destro. Risulta quindi compatta e perfetta da abbinare, grazie all'elevata trasportabilità, anche a tablet o dispositivi portatili di ogni genere, complice l'elevata compatibilità che comprende Windows, Linux, Android, Chrome OS, macOS e iOS.

Retroilluminata, con LED che si adattano alle condizioni di luce, e disponibile nei colori grigio chiaro, rosa e grafite, la nuova tastiera Logitech permette una postura migliore, grazie alle dimensioni ridotte, promettendo anche precisione elevata nella digitazione. Pur non essendo meccanica, incorpora infatti la tecnologia PerfectStroke che grazie a meccanismi ad alta precisione distribuisce in modo uniforme la superficie di pressione su tutta la superficie dei tasti. Inoltre riducendo gli spazi permette una postura migliore e promette quindi un comfort complessivo più elevato.

Forme e funzionalità sono pensate, com'è ovvio che sia, per l'abbinamento con i dispositivi Logitech Mx, come i mouse MX Master 3 e MX Anywhere 3, garantisce la stessa autonomia del modello di dimensioni standard con 10 giorni di autonomia con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi senza. Questo a patto di aver effettuato ovviamente una ricarica completa con il cavo USB-C.

Certificata Bluetooth Low Energy e compatibile con i ricevitori USB Logi Bolt (non incluso), la Logitech MX Keys Mini può connettersi contemporaneamente a tre diversi dispositivi, garantendo un flusso di lavoro elevato in qualsiasi condizione, con una sola tastiera. Incorpora inoltre tre tasti dedicati con un tasto per attivare la dettatura (su Windows e macOS, uno per il microfono e uno per richiamare le emoji. Di seguito le specifiche tecniche della tastiera Scheda tecnica Logitech MX Keys Mini:

Scheda tecnica Logitech MX Keys Mini