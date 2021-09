PS5 è la console PlayStation che ha raggiunto 1 milione di vendite più velocemente, in UK

GfK ha condiviso nuovi dati di vendita per il territorio UK e questo ci permette di scoprire che PlayStation 5 ha venduto più di un milione di unità nel Regno Unito. Questo obiettivo è stato raggiunto in 39 settimane, tre in meno rispetto a PS4. Questo rende PS5 la console PlayStation che ha venduto 1 milioni di unità più rapidamente di sempre in UK.

Fino a luglio, PS4 era ancora in testa rispetto a PS5 nel Regno Unito, ma l'arrivo di nuove unità di PlayStation 5 ha permesso alla console di nuova generazione di superare in volume di vendita la vecchia piattaforma Sony. Questo dimostra ancora una volta come l'unico vero limite alle vendite di PS5 (così come di Xbox Series X|S) è la quantità di unità prodotte, non la richiesta.

Durante il mese di agosto, PS5 è stata la console più venduta in UK. Al secondo posto troviamo Nintendo Switch, anche se ha venduto un po' meno rispetto a luglio 2021. Xbox Series X|S si sono posizionate terze, invece.

In termini di accessori, il più venduto è ancora DualSense Bianco di PS5, con il DualShock di PS4 in seconda posizione. In terza e quarta posizione ci sono i DualSense Nero e Rosso, mentre le Pulse 3D di PlayStation ottengono la quinta posizione.

In termini di giochi, sono stati venduti 1.86 milioni di unità durante agosto in UK: si tratta di un +6.3% rispetto allo stesso periodo del 2020. Le vendite digitali sono cresciute del 13.6% per un totale di 1.17 milioni di giochi, mentre le vendite fisiche sono calate del 4.1% per un totale di 691.000 unità. A dominare il mercato fisico sono i giochi pubblicati da Nintendo, che da sola vale il 21% delle vendite fisiche. In totale, il 43.2% dei giochi scatolati venduti ad agosto erano giochi Nintendo Switch.

PS5, la console

In ambito digitale, invece, PS4 domina con un 36.4%. Il publisher più grande in ambito digitale è Ubisoft, 19.4%, ma questo dato non include le vendite digitali di Nintendo: la compagnia giapponese non svela queste informazioni. Questi dati provengono da GSD.

Vediamo infine la classifica dei giochi più venduti in UK ad agosto 2021; l'asterisco indica che le vendite digitali non sono disponibili:



Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Ghost of Tsushima: Director's Cut (Sony) FIFA 21 (EA) Aliens: Fireteam Elite (Focus Entertainment) F1 2021 (EA/Codemasters) Far Cry 5 (Ubisoft) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Humankind (Sega) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Olympics Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega) Spider-Man: Miles Morales (Sony) Minecraft: Switch Edition* (Nintendo/Mojang) The Crew 2 (Ubisoft) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) * Forza Motorsport 7 (Microsoft) Marvel's Avengers (Square Enix) Mortal Kombat 11 (Warner Bros) Battlefield 5 (EA) Minecraft (Mojang/Microsoft)

Rimanendo in tema PS5, vi segnaliamo che un nuovo gioco multiplayer Marvel esclusivo per PS5 è in sviluppo secondo Nick Baker.