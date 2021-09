Xbox Store: tanti sconti sui giochi Xbox Series X|S e One per il TGS 2021

Xbox Store ha lanciato una nuova serie di sconti sui giochi Xbox Series X|S e Xbox One in digitale, con una promozione dedicata in gran parte al Tokyo Game Show 2021 e che dunque coinvolge molti titoli di origine giapponese ma non solo, visto che vi troviamo anche giochi Ubisoft e Rockstar Games.

Si tratta di una settimana molto ricca per quanto riguarda i Deals with Gold caratteristici di Xbox Store, in questo caso con una mandata molto ampia di giochi a sconto per le piattaforme Microsoft. Per l'elenco completo dei titolo in promozione vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Larry "Major Nelson" Hryb, mentre qui ci limitiamo a segnalare alcune proposte particolarmente interessanti.