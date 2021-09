Marvel: nuovo gioco multiplayer esclusivo per PS5 in sviluppo secondo Nick Baker

Sony PlayStation e Marvel sono certamente legati. La compagnia giapponese, grazie a Insomniac Games, ha prodotto due giochi di Spider-Man e un terzo è in arrivo, insieme a un gioco dedicato a Wolverine. Ora, però, il noto leaker Nick Baker afferma che un nuovo gioco Marvel multiplayer arriverà su PS5.

In un recente episodio del podcast Xbox Era, il co-fondatore Nick Baker - noto leaker - afferma che, sulla base di quanto riportatogli dalle sue fonti, Sony sta lavorando a un nuovo gioco Marvel multiplayer. Precisa anche che si tratterà di un'esclusiva PS5. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo di "certo".

Baker ha però deciso di aggiungere del proprio. Precisando che non si tratta di informazioni indicategli ma unicamente di sue idee personali, afferma che anche questo gioco potrebbe essere in sviluppo presso Insomniac Games. Questo significherebbe che il team sta lavorando - a vari livelli - a ben tre giochi Marvel. Sappiamo infatti che il team di Bellevue sta assumendo personale per un gioco PS5 multigiocatore. Ovviamente non sappiamo se effettivamente i due rumor siano collegati, ma Baker ritiene che esista questa possibilità.

Marvel's Wolverine, gli artigli del protagonista

Ripetiamo comunque che si tratta di speculazioni all'interno di rumor e leak: in altre parole, prendete il tutto con le pinze. Anche ammesso che vi sia del vero, è credibile che questo gioco sia molto lontano.

Sappiamo che c'è un easter egg su Hulk nel trailer di Marvel's Wolverine. Inoltre, sappiamo che la grafica del trailer di Marvel's Spider-Man 2 era vera, anche se sembrava CGI.