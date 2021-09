Bayonetta 3 su PS5 e Xbox? Non impossibile, ma "fossi in voi comprerei Switch" per Kamiya

Nintendo e Platinum Games hanno finalmente mostrato Bayonetta 3, molto atteso dai fan. Come sappiamo, sarà un'esclusiva Nintendo Switch. Ci sarà modo di giocarlo, prima o poi, su PS5 e Xbox Series X|S? Kamiya afferma che non è impossibile, ma "fossi in voi comprerei Switch".

Precisamente, tramite un tweet - tradotto in inglese dal giapponese da Nintendo Everything - Kamiya ha affermato: "Proprio come con Bayonetta 2, stiamo sviluppando Bayonetta 3 con i finanziamenti di Nintendo. Siamo coinvolti solo nello sviluppo. Tutte le decisioni sul prodotto finale spettano a Nintendo. Quindi sentitevi liberi di inviare le vostre richieste di "rilasciare il gioco su altre console" a Nintendo. Se Nintendo ci chiede di fare il porting del gioco su PS5, potremmo farlo."

Bayonetta 3: la protagonista

Ha poi aggiunto: "Voglio dire, credo che non sia impossibile che Bayonetta 2 e 3 arrivino su PS5 e Xbox - è una decisione di Nintendo. Per la stessa logica, non è impossibile che giochi come Mario e Zelda possano arrivare su PS5 o altro. Quindi, buona fortuna nell'inviare suppliche appassionate a Nintendo e cercare di far sì che ciò accada... Se fossi in voi, comprerei semplicemente Switch."

In sostanza, Kamiya ci dice che non è conveniente sperare in un porting per PS5 e Xbox Series X|S. Sappiamo anche che il gioco è quasi completo, il director parla dell'annuncio del gioco Switch.