Pokémon Unite: pubblicato un fix per Crustle e Lucario, in attesa di Mamoswine

Studio TiMi ha annunciato su Twitter di aver risolto alcuni problemi di Pokémon Unite relativi a Crustle e Lucario, il tutto mentre i giocatori si preparano al debutto di Mamoswine.

Nello specifico il fix pubblicato dallo studio mira a risolvere dei problemi legati ai due Pokémon che ottenevano dei vantaggi in battaglia non previsti dagli sviluppatori. Nel caso di Crustle, il Pokémon otteneva in determinate circostanze un boost alla potenza d'attacco, mentre la mossa Extrarapido di Lucario infliggeva più danni del dovuto. Entrambi i problemi sono stati risolti con un piccolo update pubblicato giusto poche ore fa.

Nel frattempo mancano pochissimi giorni al debutto di Mamoswine, la new entry del roster di Pokémon Unite. Il Pokémon Ghiaccio/Terra sarà disponibile infatti a partire da mercoledì 29 settembre e potrà essere ottenuto come al solito acquistando la sua licenza con monete Aeos o con le gemme. Nel frattempo per ingannare l'attesa, ecco il breve trailer di gameplay che mostra in azione le peculiarità di Mamoswine:

Nel prossimo futuro inoltre anche Sylveon, l'evoluzione di tipo Folletto di Eevee, si unirà agli scontri di Pokémon Unite.

Pokémon Unite è disponibile su Nintendo Switc, iOS e Android. L'ultimo aggiornamento oltre a introdurre le versioni mobile, ha aggiunto la localizzazione italiana, un nuovo pass battaglia e molto altro.