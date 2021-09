Nvidia: supercomputer messi a disposizione degli sviluppatori per fare test con il DLSS

NVIDIA sta invitando gli sviluppatori a utilizzare i suoi potenti supercomputer per testare le ultime build del loro DLSS (Deep Learning Super Sampling).

L'azienda vuole che gli sviluppatori provino le nuove build DLSS e poi forniscano un feedback sulle loro esperienze sul forum dedicato agli sviluppatori. L'azienda spiega: "NVIDIA sta permettendo agli sviluppatori di esplorare e valutare modelli AI sperimentali per Deep Learning Super Sampling (DLSS). Gli sviluppatori possono scaricare le librerie Dynamic-link (DLL) sperimentali, testare in che modo l'ultima ricerca DLSS possa migliorare i loro giochi e fornire un feedback per i miglioramenti futuri".

Un esempio dell'utilizzo del DLSS

"Alimentata da processori AI dedicati sulle GPU NVIDIA RTX chiamati Tensor Core, la tecnologia NVIDIA DLSS è già stata adottata e implementata in oltre 100 giochi e applicazioni. Questi includono franchise di gioco come Cyberpunk, Call of Duty, DOOM, Fortnite, LEGO, Minecraft, Rainbow Six e Red Dead Redemption, con il supporto in arrivo per Battlefield 2042".

Ciò che NVIDIA vuole fare con questo nuovo test DLSS è far sì che gli sviluppatori addestrino e testino le loro nuove build DLSS sui supercomputer di NVIDIA - e attraverso questi - migliorino la qualità visiva su sempre più giochi e applicazioni nei mesi e anni a venire.

Nvidia ha aggiunto: "Uno dei vantaggi chiave di un approccio DLSS è che il modello AI può migliorare attraverso l'allenamento continuo sul supercomputer di NVIDIA. Stiamo invitando la comunità degli sviluppatori a testare gli ultimi modelli sperimentali DLSS direttamente sui nostri supercomputer e a fornirci un feedback. Il vostro contributo anticipato è importante per aiutarci a migliorare tecnologia grafica AI".

Parlando sempre di Deep Learning Super Sampling, sappiamo che il supporto a Diablo 2: Resurrected per Nvidia DLSS arriverà con un aggiornamento dopo il lancio.