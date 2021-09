Diablo 2: Resurrected, supporto per Nvidia DLSS con un aggiornamento dopo il lancio

Diablo 2: Resurrected otterrà il supporto per Nvidia DLSS con un aggiornamento successivo, che verrà distribuito dopo il lancio del gioco ovviamente su PC, unica piattaforma a beneficiare della tecnologia in questione (se si utilizzando GPU Nvidia, chiaramente).

Kevin Todisco, lead grafico di Vicarious Visions al lavoro su Diablo 2 Resurrected, ha riferito su Twitter che il supporto per DLSS non è presente subito al lancio per il gioco ma verrà inserito successivamente, dopo l'uscita, attraverso un aggiornamento specifico.



Non ci sono però ulteriori informazioni sulla data specifica in cui questo update verrà rilasciato, dunque restiamo in attesa di aggiornamenti al riguardo, ma a quanto pare è certo che il DLSS Nvidia verrà comunque implementato nel remake del celebre gioco Blizzard poco dopo l'uscita sul mercato.

Tra le altre caratteristiche che non saranno presenti al lancio del gioco c'è anche il supporto per la risoluzione 21:9 Ultrawide: come emerso anche durante l'alpha tecnica andata in scena nei giorni scorsi, tale tipo di risoluzione ha causato problemi con la gestione dell'intelligenza artificiale, motivo che ha spinto gli sviluppatori a rimuovere il supporto dal punto di vista ufficiale.

Non è chiaro se questo verrà reinserito in seguito, ma al momento non è previsto. Per il resto, abbiamo visto come nuovi contenuti potrebbero arrivare dopo il lancio ed è stato inoltre distribuito il trailer di lancio con Simu Liu come protagonista.