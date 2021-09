NBA 2K22: update 1.006 disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, le prime informazioni ufficiali

Visual Concepts ha pubblicato l'update 1.006 di NBA 2K22 per le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco. Questa patch si occupa di risolvere alcuni problemi tecnici e migliorare alcuni elementi del gioco. Vediamo quanto è stato indicato dagli sviluppatori.

Sulla base di quanto condiviso da Visual Concepts, sappiamo che l'update 1.006 di NBA 2K22 introduce:



Ulteriori miglioramenti alla stabilità in uno sforzo continuo per migliorare l'esperienza dell'utente.

Risolto un problema che causava la disconnessione delle partite City/Rec/Pro-Am/W Online prima dell'inizio della partita o al termine della stessa.

Risolto un problema di codice di errore che impediva a specifici salvataggi di MyCAREER di essere caricati nella Città.

Migliorata significativamente la velocità di caricamento quando si rientra nella città dall'interno di un edificio (appartamento, rec, Pro-Am, centro eventi, ecc.).

Framerate migliorato quando si esplora la Città sulla console Xbox Series X.

Le telecamere di trasmissione tradizionali sono di nuovo disponibili per l'uso in MyNBA.

Risolto un problema che portava alcuni salvataggi di MyNBA Online a sovrascrivere altri salvataggi preesistenti.

I distintivi Gym Rat e On-Court Coach vengono ora applicati correttamente a tutti i loadout dei distintivi.

Aumentata la velocità richiesta prima che un giocatore salti/cada dentro o sopra la prima fila della folla tramite lo slancio.

Le cabine dei DJ non saranno interagibili quando ci si trova in prossimità di un PNG della missione.

NBA 2K22: un giocatore

Vi segnaliamo infine la nostra recensione della versione PS5 e Xbox Series X|S del gioco, nella quale vi spieghiamo che "NBA 2K22 è un signor gioco di basket. Sul parquet siamo ai massimi livelli, con un gameplay fluido e pulito, che finalmente premia il gioco di squadra sulle individualità, grazie ad una nuova e apprezzatissima gestione della fatica. Peccato che Visual Concepts abbia lavorato più di cesello che di cazzuola e manchino novità di peso soprattutto fuori dal campo, con la Città che, al posto di essere il fiore all'occhiello del pacchetto, è un luogo ancora acerbo, che non è pronto a diventare una sorta di metaverso per gli amanti del basket virtuale. Nonostante questo, NBA 2K22 è un acquisto imprescindibile per gli amanti del basket NBA che, anche quest'anno potranno godere di una simulazione molto precisa e raffinata del loro sport preferito."