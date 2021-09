Impostor Factory, To The Moon 3: data d'uscita ufficiale annunciata, arriva a breve

Freebird Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Impostor Factory, ossia To The Moon 3 (in realtà non è certo perché Kan Gao, l'autore, è sempre stato molto vago sul punto, anche nei comunicati stampa): il 30 settembre 2021. Il gioco sarà disponibile su Steam e sarà tradotto da subito in dodici lingue, tra le quali l'italiano.

Inoltre includerà un bonus davvero interessante: l'Alternate Universe Playbook, ossia un tool che consentirà ai giocatori di usare i personaggi del gioco per raccontare le loro storie. La promessa è quella di un'interfaccia intuitiva e la possibilità di poter utilizzare le risorse della serie.

La storia dovrebbe proseguire e concludere le vicende del Dottor Watts e della Dottoressa Rosalene, ma come dicevamo Freebird non è stata definitiva sulla natura del gioco, quindi è difficile dire se sia effettivamente To The Moon 3 o se nasconda qualcosa che non è stato detto (in realtà nel trailer ufficiale viene dato per scontato, ma leggendo le FAQ su Steam si ritorna nel dubbio). Per saperne di più non resta che attendere il 30 settembre, quando potremo finalmente giocarci.