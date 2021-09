Battlefield 2042: le date della beta e del preload emergono da EA Origin

Battlefield 2042 continua a far discutere per quanto riguarda la sua beta, visto che ancora non ci sono informazioni ufficiali sulle date in cui questa sarà disponibile e rimangono dunque oggetto di speculazioni e voci di corridoio, anche se in questo caso la fonte sembra piuttosto affidabile, essendo Origin, il servizio di digital delivery di Electronic Arts, quello da cui arrivano le date della beta e il preload.

Le date della beta di Battlefield 2042, a quanto pare, sono 8 e 9 ottobre 2021, con accesso anticipato previsto il 6 e 7 ottobre 2021 per tutti coloro che effettuano il preorder del gioco o che hanno una sottoscrizione EA Play, e che dunque potranno giocare per due giorni aggiuntivi rispetto a tutti gli altri che prenderanno parte alla beta pubblica.

Si tratta, praticamente, delle stesse date che erano emerse in precedenza dal sito cinese di streaming Bilibili, ma in questo caso le informazioni emergono dall'API di EA Origin, attraverso un po' di datamining effettuato da alcuni utenti, dunque la fonte sembrerebbe affidabile, salvo eventuali modifiche dell'ultimo minuto.

Come riportato da MP1ST, da cui prendiamo l'immagine qui sotto, nel codice dell'API di Origin emerge proprio una descrizione precisa della beta di Battlefield 2042: "Adattati e combatti nella guerra globale del prossimo futuro in Battlefield 2042", si legge, "prendi parte alla battaglia in Orbital con una selezione di Specialisti, un arsenale all'avanguardia e veicoli da scegliere".

Il codice dell'API di EA Origin da dove sono emerse le date della beta di Battlefield 2042

Poi le informazioni in questione: "L'Open Beta si terrà l'8-9 ottobre 2021, l'accesso anticipato è disponibile il 6-7 ottobre 2021 per tutti i giocatori che hanno effettuato il preorder del gioco o membri di EA Play. Il preload sarà disponibile il 5 ottobre 2021 alle ore 6:00 UTC", ovvero le 8:00 di mattina in Italia.

Dunque a partire dalle 8:00 del mattino del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere disponibile il pre-load della beta di Battlefield 2042, la quale sarà giocabile poi dalle ore 9:00 del mattino del 6 ottobre per chi ha effettuato la prenotazione del gioco o ha un abbonamento a EA Play, altrimenti l'8 e il 9 ottobre da tutti gli altri.

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma a questo punto attendiamo eventuali conferme da EA, visto che il tempo stringe. Ricordiamo che Battlefield 2042 è stato recentemente rimandato, con nuova data di uscita ufficiale fissata per il 19 novembre 2021.