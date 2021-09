Battlefield 2042 rimandato: ecco la nuova data di uscita ufficiale

Battlefield 2042 è stato infine rimandato in via ufficiale, con Electronic Arts e DICE che hanno comunicato in queste ore la nuova data di uscita per l'atteso sparatutto per PC e console, ora in arrivo il 19 novembre 2021, dunque con un posticipo non troppo pesante.

La questione era già stata introdotta da Jeff Grubb nelle ore scorse, quando il giornalista/insider aveva parlato di un possibile rinvio per Battlefield 2042, cosa che faceva temere in un arrivo per il 2022. Successivamente, la cosa è stata ridimensionata e il rinvio sembrava dovesse essere solo di qualche settimana.

Quest'ultima versione è stata infine confermata da Electronic Arts, che ha comunicato in queste ore la nuova data di uscita di Battlefield 2042, ora fissata per il 19 novembre 2021, dunque non un posticipo enorme rispetto al 22 ottobre 2021 che era stato previsto, ma comunque consistente.

Battlefield 2042 ha una nuova data di uscita: arriverà il 19 novembre 2021

Questo, peraltro, annulla l'effetto anticipo su cui il gioco EA poteva contare rispetto all'uscita di Call of Duty: Vanguard, che a questo punto dovrebbe uscire prima sul mercato, visto che la sua data è fissata per il 5 novembre 2021.

"Costruire la nuova generazione di Battlefield durante una pandemia globale ha generato delle sfide imprevedibili per i team di sviluppo", ha affermato Oskar Gabrielson, general manager di DICE, "Data la scala e l'ampiezza del gioco, abbiamo sperato che il nostro team potesse tornare insieme negli studi una volta arrivati vicini al lancio, ma con le condizioni attuali che ancora non consentono un ritorno alla normalità in sicurezza e tutto il lavoro che gli sviluppatori stanno facendo da casa, consideriamo importante il fatto di prenderci un po' di tempo extra per cercare di raggiungere la piena visione di Battlefield 2042 per i nostri giocatori".

Ulteriori informazioni sulla beta pubblica di Battlefield 2042 verranno inoltre rilasciate nel corso di questo mese, consentendo comunque un certo avvicinamento al gioco anche se l'uscita definitiva è stata allontanata di qualche settimana.