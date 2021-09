Intel Arc Alchemist: le possibili specifiche del modello entry level delle GPU da gaming Intel

Attese nel primo trimestre del 2022, le GPU basate su architettura Xe scenderanno in campo con la serie Alchemist, già preannunciata da Intel, che si è detta sicura della competitività delle sue schede video da gaming. Peccato per la mancanza di specifiche ma rumor, indiscrezioni e leak non mancano, questa volta con una foto del presunto modello di fascia bassa della famiglia Intel Arc Alchemist.

L'immagine pubblicata da Chiphell mostra tre blocchi di memoria che dovrebbero essere 2 GB ciascuno per un totale di 6 GB di VRAM, presumibilmente di tipo GDDR6. Le indiscrezioni, inoltre, includono il riferimento a un possibile consumo di 65 W che sono in linea con le presunte specifiche della GPU Intel Dg2 di fascia bassa, secondo le indiscrezioni precedenti equipaggiata con 128 execution unit, 1024 shading unit e bus da 96-bit. Da notare che l'immagine del PCB combacia con le foto apparse in rete in precedenza e questo garantisce al tutto una certa solidità.

Intel Arc Alchemist: la presunta foto del PCB del modello di fascia bassa mostra tre blocchi di memoria, presumibilmente da 2 GB ciascuno

Le indiscrezioni trapelate in questi mesi suggeriscono l'arrivo di tre modelli di cui, secondo una slide che abbiamo esaminato qualche tempo fa, due per la fascia media forse basati sulla stessa GPU, ma con un numero di execution unit attive differenti, e uno pensato per finire nella fascia tra i 100 e i 199 dollari che è il possibile protagonista dell'immagine in questione.