Unreal Engine 5: The Market of Light è un'impressionante tech demo gratuita, scaricabile da Steam

The Market of Light è un'impressionante tech demo dell'Unreal Engine 5, realizzata dalla software house historia e disponibile gratuitamente per il download su Steam. Si tratta di un piccolissimo gioco dalla grafica fotorealistica, ambientato in una piazza italiana dove c'è un mercato di frutta e verdura.

The Market of Light si finisce in circa 30 minuti e mette il giocatore nei panni di una mosca, che deve cercare e prendere del globi di luce. La demo fa sfoggio di tutte le novità maggiori presenti in Unreal Engine 5, quindi le tecnologie grafiche Nanite (per i poligoni), Lumen (per gli effetti di illuminazione) e Niagara (per gli effetti visivi). Vediamo il trailer di presentazione:

The Market of Light è scaricabile liberamente da Steam. Considerate che per installarla avete bisogno di circa 25 GB liberi, e di un sistema con 8GB di Ram, un processore 4-core a 3.20GHz, una GeForce 1070 e DirectX 12.