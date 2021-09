Nintendo Switch Online: altri giochi di Treasure in arrivo

Altri giochi di Treasure potrebbero essere in arrivo per gli abbonati a Nintendo Switch Online, oltre ai già annunciato Gunstar Heroes, uscito originariamente su Mega Drive / Genesis, e Sin & Punishment, preso dal catalogo del Nintendo 64.

A suggerirlo è stato lo sviluppatore stesso tramite Twitter, dove ha parlato di non meglio specificate aggiunte future a Nintendo Switch Online.

Considerando la quantità di titoli sviluppati da Treasure, c'è solo l'imbarazzo della scelta su quali potrebbero essere le nuove aggiunte. Ad esempio Mischief Makers per Nintendo 64? Oppure alcuni dei titoli della compagnia lanciati su Game Boy Advance? In realtà le possibilità sono moltissime, pensate solo ad Alien Soldier e Light Crusader per Mega Drive, o al capolavoro Bangai-O per Nintendo 64 e altre console, o ad Astro Boy: Omega Factor per GBA. A voi quale piacerebbe rigiocare?