Offerte Amazon: eero Pro 6, sconto al lancio per il nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon

Dopo la presentazione del 28 settembre, Amazon ha reso disponibile all'acquisto il nuovo eero Pro 6, sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato. eero Pro 6 è in offerta di lancio a -50€. Il prezzo pieno per questo device è 249.00€.

eero Pro 6 copre una superficie fino a 190 m² e supporta velocità fino a 1 Gb. Amazon spiega che "La nostra tecnologia TrueMesh instrada il traffico in modo intelligente per ridurre le interruzioni della connessione, così puoi giocare, fare videochiamate e riprodurre in streaming contenuti in 4K (ove disponibile) con sicurezza." Il Wi-Fi 6 offre una connessione Wi-Fi più veloce per oltre 75 dispositivi contemporaneamente. eero Pro 6 connette i dispositivi compatibili nella tua rete ad Alexa; non è necessario acquistare hub separati per ciascun dispositivo. Il device riceve aggiornamenti automatici per mantenere la rete al sicuro. La configurazione è rapida grazie all'app eero dedicata.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.