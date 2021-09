PlayStation Plus, ottobre 2021: i giochi PS5 e PS4 gratis rivelati da un leak?

I giochi PS5 e PS4 disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di ottobre 2021 sembra siano stati rivelati in anticipo da un leak comparso su di un forum francese.

Stando a queste informazioni, da prendere ovviamente con le pinze fino all'arrivo di una conferma ufficiale, i titoli in questione sarebbero lo sparatutto Hell Let Loose, il picchiaduro a incontri Mortal Kombat X e il gioco di golf PGA Tour 2K21.

Per Hell Let Loose si tratta del secondo rumor nel giro di pochi giorni, visto che l'FPS di Black Matter era già stato indicato come gioco PS5 gratis di ottobre 2021. Due indizi fanno una prova? Ancora presto per dirlo.

Come scritto nella nostra recensione di Hell Let Loose per PC, lo sparatutto ambientato durante la seconda guerra mondiale può dar vita a esaltanti scontri per un massimo di 100 giocatori, caratterizzati da meccaniche strategiche non indifferenti e da una certa attenzione al realismo.

Mortal Kombat X (qui la recensione) ha ovviamente bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del penultimo episodio della celebre serie targata NetherRealm Studios, che ha costruito il proprio successo grazie al sistema di combattimento solido e a un'abbondante dose di ultraviolenza.

PGA Tour 2K21 (la recensione) è infine la più recente edizione della simulazione golfistica prodotta da 2K Games, che include un'ampia gamma di atleti, percorsi e competizioni reali nonché alcune interessanti novità sul fronte del gameplay.

Saranno davvero questi i giochi PlayStation Plus disponibili per il download a partire dal 5 ottobre? Lo scopriremo presto.