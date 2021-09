Lone Echo 2: la nuova data di uscita svelata da Ready at Dawn

Ready at Dawn ha annunciato la nuova data di uscita di Lone Echo 2 per Oculus Rift e Quest. La nuova avventura spaziale sarà disponibile a partire dal 12 ottobre.

Precedentemente il lancio del gioco era previsto per il 24 agosto, ma lo studio era stato costretto a rinviarlo a meno di due settimane dal debutto a causa della pandemia, in modo da concedere agli sviluppatori più tempo per rifinire al meglio il titolo.

La nuova data di uscita di Lone Echo 2 è stata annunciata tramite un post sul sito ufficiale di Ready at Dawn, nel quale gli sviluppatori ringraziano i giocatori per la loro pazienza.

"Abbiamo un'importante notizia da condividere con voi riguardo il lancio di Lone Echo 2. Negli ultimi due mesi, il nostro team ha lavorato duramente sul polishing del gioco per raggiungere il livello qualitativo che desideravamo. Come sempre, il nostro obiettivo è quello di realizzare una esperienza coinvolgente e immersiva. Oggi siamo felici di annunciare che Lone Echo 2 verrà pubblicato il 12 ottobre 2021. Amiamo l'universo di Lone Echo e sentivamo la necessità di avere maggior tempo per dare al gioco la cura l'amore che merita. Quindi, grazie a tutti voi per la vostra pazienza e la vostra comprensività durante il corso dello sviluppo."

Lone Echo 2

Lone Echo 2 è il seguito dell'adventure fantascientifico in prima persona incentrato sull'utilizzo dei visori per la realtà virtuale, in cui vestiremo i panni di Jack, un androide all'avanguardia di stanza in una stazione mineraria nello spazio profondo. Dopo un'anomalia spaziale apparsa dal nulla, dovremo muoverci in assenza di gravità per indagare sulla minaccia incombente e mettere in salvo il Capitano Rhodes.