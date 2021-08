Lone Echo 2: la data di uscita è stata rinviata

Ready at Dawn ha annunciato che la data di uscita di Lone Echo 2, previsto originariamente per il 24 agosto, è stata rimandata a più avanti nel corso di quest'anno.

L'annuncio è arrivato tramite il blog ufficiale dello studio, dove gli sviluppatori spiegano che il rinvio, causato anche dai problemi della pandemia, servirà per ottimizzare al meglio il gioco e limarlo dalle imperfezioni.

"È stato toccante vedere l'amore e l'eccitazione lo scorso mese quando abbiamo annunciato la data di uscita di Lone Echo 2. Come tanti studi di sviluppo nel corso degli ultimi due anni, il nostro team ha affrontato nuovi ostacoli nello sviluppo ed è stato necessario essere inventivi e attenti nel gestire le risorse per arrivare a questo punto. Abbiamo lavorato duramente nel realizzare la miglior esperienza possibile e non vediamo l'ora che possiate unirvi a Liv e Jack nelle loro avventure.", recita il post di Ready at Dawn.

Lone Echo 2

"Tuttavia, ora che ci avviciniamo alla giorno del lancio, è diventato chiaro che abbiamo bisogno di un po' più di tempo per ottimizzare e raggiungere il livello qualitativo che desideriamo. Per questo motivo, la data di uscita di Lone Echo 2 è stata rimandata a più avanti nel corso di quest'anno. La decisione di rinviare un gioco è sempre difficile, ma crediamo che tutti voi meritiate la miglior esperienza che siamo in grado di realizzare."

Lone Echo 2 è il seguito dell'adventure fantascientifico in prima persona incentrato sull'utilizzo dei visori per la realtà virtuale, in cui vestiremo i panni di Jack, un androide all'avanguardia di stanza in una stazione mineraria nello spazio profondo. Dopo un'anomalia spaziale apparsa dal nulla, dovrai muoverti in assenza di gravità per indagare sulla minaccia incombente e mettere in salvo il Capitano Rhodes.

Sapevate che GTA 3, Vice City e San Andreas potrebbero ritornare in versione rimasterizzata?