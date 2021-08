Red Dead Redemption, la remaster si farà solo se quelle di GTA avranno successo

Red Dead Redemption potrebbe tornare con la tanto agognata remaster, ma a quanto pare Rockstar Games ha posto una condizione per la realizzazione del progetto: si farà solo se le edizioni rimasterizzate di GTA avranno successo.

La notizia arriva dalla stessa fonte che ha rivelato le remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas, e che Kotaku ritiene particolarmente attendibile in quanto ha anticipato correttamente alcuni importanti annunci in passato.

La strategia dovrebbe dunque essere questa: l'arrivo delle edizioni rimasterizzate dei tre episodi di Grand Theft Auto questo autunno, con un annuncio che immaginiamo non si farà attendere troppo, dopodiché l'eventuale via libera per Red Dead Redemption.

È chiaro che a questo punto è presto anche solo per immaginare quelle che potrebbero essere le caratteristiche della remaster, se Rockstar Games deciderà di utilizzare il motore grafico di Red Dead Redemption 2 e quali saranno le eventuali modifiche apportate all'esperienza.