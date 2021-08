Life is Strange: True Colors, la versione Nintendo Switch è stata rinviata

Dopo il rinvio di Life is Strange Remastered Collection, Deck Nine Games poche ore fa ha annunciato che anche la data di uscita della versione Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors subirà uno slittamento.

Con un tweet gli sviluppatori hanno comunicato che i lavori su questa versione procedono più lentamente del previsto e che per questo motivo non sarà pronta per il 10 settembre, giorno previsto per il debutto di Life is Strange: True Colors per PC, Google Stadia, PS5, Xbox Series X | S, PS4 e Xbox One.

Al momento Deck Nine Games non ha fornito una nuova data di pubblicazione per la versione Nintendo Switch, ma afferma che il lancio avverrà entro la fine del 2021, con maggiori dettagli in merito che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Life is Strange: New Colors è il nuovo capitolo della pluripremiata serie Square Enix, con una nuova protagonista alle prese con un mistero da risolvere. Alex Chen ha l'abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto "incidente", Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e gli oscuri segreti di una piccola cittadina.

Come riportato in una notizia di ieri, anche la data di uscita di Life is Strange: Remastered Collection è stata rinviata per tutte le piattaforme al 2022.