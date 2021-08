Life is Strange Remastered Collection rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Life is Strange Remastered Collection è stato rinviato: attesa per questo autunno, la raccolta rimasterizzata arriverà all'inizio del 2022: lo ha annunciato il team di sviluppo con un post pubblicato su Twitter.

Presentato da Square Enix lo scorso marzo, Life is Strange Remastered Collection racchiude in un unico pacchetto tutti gli episodi di Life is Strange e di Life is Strange: Before the Storm con una grafica migliorata.

Nell'annunciare che il DLC Life is Strange: Wavelenghts uscirà il 30 settembre, venti giorni dopo il debutto di Life is Strange: True Colors, con un trailer in arrivo domani, gli sviluppatori hanno comunicato che purtroppo la remaster subirà un ritardo.

Le motivazioni sono quelle che ben conosciamo, legate alle difficoltà della pandemia e dei nuovi meccanismi di lavoro a distanza adottati dal team: tali fattori hanno spinto il team a prendere questa difficile decisione.

L'appuntamento con Life is Strange Remastered Collection è dunque fissato all'inizio del prossimo anno, con una distanza maggiore rispetto alla pubblicazione del nuovo capitolo a settembre.