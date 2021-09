Horizon Zero Dawn, Days Gone e i giochi PlayStation Studios in offerta su Steam

Horizon Zero Dawn, Days Gone e gli altri giochi dei PlayStation Studios sono attualmente in offerta su Steam, nell'ambito di una promozione valida fino al 5 ottobre alle 19.00, ora italiana.

La Complete Edizion di Horizon Zero Dawn per PC (qui la recensione) può essere vostra a 29,99€ anziché 49,99: una gran bella occasione per vivere la coinvolgente avventura di Aloy sullo sfondo di una Terra molto diversa da quella che conosciamo.

Days Gone per PC (qui la recensione) è invece disponibile a 39,99€ anziché 49,99. Sviluppato da Bend Studio, il gioco ci mette nei panni di un ex biker sopravvissuto a un'invasione di zombie che ha devastato il mondo, costringendo le persone ancora in vita a rinchiudersi in città fortificate fuori dai grandi centri urbani.

Rientrano nell'offerta anche il multiplayer asincrono Predator: Hunting Grounds, basato sulla celebre saga cinematografica, disponibile a 19,99€ anziché 39,99; e la ricca Dive Harde Edition di Helldivers, che potete portarvi a casa per 9,99€ anziché 19,99.

Ci sono inoltre diversi DLC in promozione: potete controllare la lista completa dei contenuti dei PlayStation Studios a sconto visitando questa pagina.