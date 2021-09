Fortnite: PlayStation Cup annunciata per PS5 e PS4 con premi in denaro

Epic Games e Sony uniscono le forze per annunciare la PlayStation Cup di Fortnite, un torneo esclusivo per PS4 e PS5 che si svolgerà il 2 ottobre e l'11 novembre, con in palio 113.400 dollari di montepremi globale per entrambe le edizioni.

L'evento è gratuito e presenta le stesse regole e lo stesso sistema di punteggio delle principali competizioni in singolo di Fortnite. Il torneo si svolgerà in varie regioni del mondo in singolo e nel corso di due round. Il Round 1 sarà il 2 ottobre tra le 15:00 e le 18:00 italiane ed è un torneo aperto in cui avrete 3 ore per completare 10 partite e ottenere quanti più punti possibili. I 100 migliori giocatori di ciascuna regione passeranno al Round 2, composto da 6 partite in totale. I migliori giocatori del Round 2 in Europa otterranno un premio in ciascuna regione, con i dettagli di seguito:

1° posto - 1.200 $

2° posto - 1.100 $

3° posto - 1.000 $

4° posto - 800 $

5° posto - 725 $

6° posto - 600 $

7° posto - 550 $

8° posto - 500 $

9° posto - 450 $

Dal 10° al 25° posto 400 $

Dal 26° al 50° posto 300 $

Dal 51° al 64° posto 200 $

Fortnite, la Coppa PlayStation

Per quanto riguarda il punteggio, riceverete un punto per ogni eliminazione (due nel Round 2) a cui si sommano ulteriori punti in base al vostro piazzamento nelle partite:

Vittoria reale: 30 punti

2°: 25 punti

3°: 22 punti

4°: 20 punti

5°: 19 punti

6°: 17 punti

7°: 16 punti

8°: 15 punti

9°: 14 punti

10°: 13 punti

11° - 15°: 11 punti

16° - 20°: 9 punti

21° - 25°: 7 punti

26° - 30°: 5 punti

31° - 35°: 4 punti

36°-40°: 3 punti

41° - 50°: 2 punti

51° - 75°: 1 punto

Nel frattempo Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato alla versione 18.10, ecco tutte le novità.