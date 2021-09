BioShock 4, l'uscita appare tutt'altro che imminente: è ancora in pre-produzione?

BioShock 4 è ancora in fase di pre-produzione? L'informazione arriva dal curriculum del principal environment artist del progetto presso Cloud Chamber, e potrebbe implicare che per l'uscita del nuovo capitolo della serie bisognerà attendere parecchio.

La persona in questione ha confermato che BioShock 4 utilizza l'Unreal Engine 5, ma nel suo cv dichiara di aver svolto delle operazioni preliminari rispetto al progetto, che dunque di certo è ben lungi dall'essere pronto.

In effetti Take-Two ha dichiarato nel 2020 che BioShock 4 è ancora lontano e sarà in sviluppo per vari anni, preparandoci a una lunga attesa che sembra essere confermata dalle informazioni scovate da Timur.

Insomma, i numerosi fan del franchise creato originariamente da Irrational Games dovranno munirsi di una buona dose di pazienza: passerà parecchio tempo prima che possano mettere le mani su BioShock 4.