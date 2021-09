New World: non è possibile nuotare, ma nulla vi vieta di camminare sott'acqua

In New World non è possibile nuotare, ma per via di una strana scelta di design non avrete problemi a camminare sott'acqua, fintanto che non esaurirete l'ossigeno.

Come riporta PC Gamer, nell'isola di Aeternum sono presenti molti laghi, stagni e fiumi. In alcuni casi l'acqua è talmente profonda che una persona normale non potrebbe attraversarli se non nuotando, feature che tuttavia è assente, almeno per il momento, nel MMORPG di Amazon Games.

Tuttavia a quanto pare in questi casi si può letteralmente attraversare un lago o un fiume camminando sott'acqua come se nulla fosse, come potrete notare nella breve clip qui sotto, stando però bene attenti a non affogare esaurendo l'ossigeno del personaggio.

La presenza di questo indicatore inoltre sembrerebbe suggerire che inizialmente gli sviluppatori avevano in programma di inserire animazioni relative al nuoto e le immersioni in New World, salvo poi rinunciare o rimandare a un secondo momento il tutto.

New World è disponibile per PC. Stando quanto affermato dagli sviluppatori un eventuale versione console non arriverà nel prossimo futuro. Nel frattempo il lancio dell'MMO di Amazon Games ha attirato numerosi giocatori, al punto che sono necessarie file lunghe ore per accedere ai server di gioco. Per compensare Amazon sta offrendo trasferimenti tra server gratuiti.