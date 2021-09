New World, Amazon offre trasferimenti tra server gratis per ridurre code e attese

New World si è rivelato un gran successo, almeno per quanto riguarda il suo primo giorno di lancio su PC, tanto da rendere difficile l'accesso al gioco vista la quantità di persone che lo stanno popolando online, motivo per il quale Amazon ha deciso di offrire la possibilità di trasferimento tra server gratis per tutti, per le prossime due settimane, nel tentativo di decongestionare un po' la situazione.

Uscito ieri, New World è diventato subito il gioco più giocato su Steam, oltre ad essere il primo nella classifica globale del digital delivery Valve, davvero un ottimo risultato per l'MMO di Amazon, ma questo per un gioco online comporta anche dei disguidi, dati dall'eccessivo carico sui server che rendono complesso anche solo l'accesso al titolo, per alcuni.

Nel tweet riportato qui sotto, gli sviluppatori hanno annunciato la possibilità di effettuare un trasferimento tra server in maniera gratuita, garantendo così il passaggio di tutti i salvataggi, personaggi e progressi da un server all'altro e cercando in questo modo di bilanciare meglio la popolazione online.



Abbiamo visto, infatti, come l'affluenza di giocatori abbia generato code lunghe anche ore prima di poter accedere al mondo di New World, cosa che ovviamente crea dei disagi per un gioco online anche se piuttosto comprensibile al day one di un titolo tanto atteso. Questa possibilità di trasferimento dovrebbe consentire un nuovo bilanciamento dei giocatori in modo da decongestionare alcuni server e popolarne altri, riequilibrando un po' la situazione.