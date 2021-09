Steam: Valve non vuole impedire il download delle vecchie build dei giochi

Recentemente è circolato un rumor secondo il quale Valve avrebbe rimosso la possibilità per i giocatori di Steam di accedere alle vecchie build dei giochi. Pare però che non sia affatto così, almeno stando a una dichiarazione di Valve rilasciata a PC Gamer.

Dovete prima di tutto sapere che il rumor ha causato parecchie preoccupazioni per una serie di motivi. Molti giocatori utilizzano le vecchie build di un gioco nel caso nel quale vecchi salvataggi non siano più compatibili con nuove versioni del gioco. Inoltre, i modder e coloro che utilizzano le mod hanno alle volte bisogno di usare vecchie versioni, nel caso nel quale aggiornamenti causino delle incompatibilità

Il logo di Steam

Tuttavia, come si è scoperto, Valve non sta cercando di disabilitare del tutto la funzione. In una dichiarazione a PC Gamer, ha detto che, "In realtà non stiamo progettando di disabilitare il download di vecchie build. Quello su cui stiamo lavorando è un approccio alla gestione dei casi limite che coinvolgono contenuti non posseduti, e aiutare i partner a togliere più facilmente le build che devono essere rimosse a causa di questioni come i problemi di copyright. Avremo di più da condividere su questo progetto quando sarà pronto per la spedizione".

