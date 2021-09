Insurgency: Sandstorm disponibile su PS4 e Xbox One con trailer di lancio

Insurgency: Sandstorm è disponibile a partire da oggi anche su PS4 e Xbox One, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio a celebrare l'importante evento per lo sparatutto bellico targato New World Interactive.

Nella nostra recensione di Insurgency: Sandstorm per PC abbiamo parlato di un titolo dotato di un'ottima varietà per quanto concerne le mappe e le armi, nonché di un comparto audio straordinario, in grado di aumentare il coinvolgimento nell'azione.

Si tratta di elemementi che ritroveremo da oggi anche su PlayStation 4 e Xbox One, impegnati in frenetiche ed emozionanti partite in multiplayer cooperativo online per un massimo di 32 partecipanti.

Sullo sfondo di uno scenario mediorientale tutt'altro che accogliente, avremo modo di scoprire un'esperienza sparatutto diversa dal solito, pensata per gli utenti più esperti e in grado di restituire grandi soddisfazioni.