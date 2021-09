Dying Light 2: Stay Human, nuova presentazione domani 30 settembre

Dying Light 2 sarà protagonista domani 30 settembre, alle 21.00 ora italiana, di una nuova presentazione della serie "Dying 2 Know" in cui gli sviluppatori forniranno ulteriori dettagli sul gioco.

In uscita il 4 febbraio 2022 su PC e console, Dying Light 2 offrirà un'esperienza molto più ambiziosa rispetto al primo capitolo, in particolare per quanto concerne lo spessore narrativo e il mondo che avremo modo di esplorare nei panni del protagonista dell'avventura.

Ecco, a quanto pare proprio il mondo di Dying Light 2 vedrà domani l'introduzione di un nuovo personaggio. "I sopravvissuti della Città conoscono il suo nome, e tu?", recita la sinossi del teaser che potete vedere qui sopra.

Di chi si tratterà? Lo scopriremo appunto domani sera, quando gli sviluppatori di Techland ci offriranno un nuovo sguardo al loro progetto, nel tentativo di far crescere l'hype da qui a qualche mese per il lancio ufficiale.