NVIDIA: ufficiale una nuova GTC con novità per il settore IA, nuovi prodotti e ospiti illustri

Jensen Huang, CEO di NVIDIA, parlerà il 9 novembre alle 10 di mattina italiane e presenterà nuovi prodotti, che potrebbero essere le NVIDIA GeForce RTX 3000 SUPER, e nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale, probabilmente dedicate anche al gaming vista la presenza, sottolineata più volte dalla compagnia, di Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

La nuova GPU Technology Conference che, anche questa volta virtuale, si terrà tra l'8 e l'11 novembre e vedrà centinaia di ospiti parlare di deep learning, data science, high performance computing, robotica, data center/networking e grafica, quella che ci interessa maggiormente assieme all'intelligenza artificiale applicata al gaming. D'altronde abbiamo visto i benefici del DLSS e siamo in trepidante attesa di vedere finalmente applicate ai videogiochi le altre tecnologie NVIDIA basate sul deep learning che abbiamo intravisto in questi anni.

NVIDIA è in anticipo sulla concorrenza in merito all'intelligenza artificiale

Stiamo parlando di tecnologie già usate con successo che riproducono la realtà in forma digitale osservando dei filmati e stiamo parlando della promessa dell'intelligenza artificiale usata per dare un'anima ai personaggi non giocanti e stiamo parlando anche di altre applicazioni del DLSS, come il DLAA usato come puro anti-aliasing in The Elder Scrolls Online, che è destinato a evolversi ulteriormente come risulta evidente da una delle ultime iniziative di NVIDIA.

Di seguito alcuni degli ospiti più importanti dell'imminente GTC:

Anima Anandkumar, director of ML research at NVIDIA and Bren Professor at Caltech

Alan Aspuru-Guzik, professor of chemistry and computer science, University of Toronto

Alan Bekker, head of conversational AI, Snap

Samy Bengio, senior director of AI and ML research, Apple

Kay Firth-Butterfield, head of AI and ML, World Economic Forum

Axel Gern, CTO, Daimler Trucks

Fei-Fei Li, professor of computer science, Stanford University

Keith Perry, CIO, St. Jude Children's Research Hospital

Venkatesh Ramanathan, director of data science, PayPal

Ilya Sutskever, co-founder and chief scientist, OpenAI

Tim Sweeney, founder and CEO, Epic Games

Nir Zuk, founder and CTO, Palo Alto Networks