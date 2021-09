New World arriverà su console? Lo studio Amazon risponde su Twitter

New World, il nuovo MMO di Amazon Game Studios, si sta rivelando un notevole successo su PC, con tanto di intasamento iniziale e disagi dovuti alla grande quantità di giocatori che premono per entrare nel mondo online, ma una domanda frequente e se arriverà su console, cosa a cui gli sviluppatori hanno risposto, alimentando più che altro i dubbi.

Tutto è partito con il tweet di annuncio del lancio di New World da parte dell'account ufficiale, che invitava gli utenti a mettere like nel caso fossero pronti a entrare nel gioco. Ovviamente non è mancata la domanda degli utenti via social: "Quando arriverete su console? Potrebbe essere una gran cosa" ha scritto qualcuno.

La risposta dell'account ufficiale di New World non si è fatta attendere, ma ha riferito semplicemente che per il momento delle versioni console dell'MMO non sono previste: "New World sarà giocabile solo su PC per il prossimo futuro", ha riferito lo studio Amazon.



Sebbene possa essere preso come una sorta di "no comment", l'atteggiamento del team sembra piuttosto netto nel non voler prendere nemmeno in considerazione un eventuale port su PS5, PS4, Xbox Series X|S o Xbox One per il prossimo futuro. Tanto per dare un'idea di questo, New World non ha nemmeno alcun supporto nativo per il controller, essendo stato progettato esclusivamente per mouse e tastiera, anche se lo Steam Controller sembra comunque funzionare senza problemi.

D'altra parte, il genere MMO è normalmente legato all'ambito PC, anche se ormai sono molti i titoli che hanno fatto il passaggio alle console, come The Elder Scrolls Online, Final Fantasy 14 e Black Desert, tanto per menzionarne alcuni.

Nel frattempo, New World continua ad essere decisamente popolare, tanto da spingere Amazon ad offrire trasferimenti tra server gratis per ridurre code e attese.