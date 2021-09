Fortnite - Aggiornamento 18.10: le novità per Battaglia Reale

Epic Games ha svelato le novità in arrivo su Fortnite Battaglia Reale grazie all'Aggiornamento 18.10, tra cui spiccano le bevande Curabomba al Chili e gli stili di livello Super.

Dopo l'inizio alla manutenzione programmata dei server di gioco, un post sul sito ufficiale offre una panoramica delle novità della patch. L'update 18.10 introduce la "Curabbomba al chili" una nuova variante piccante che oltre a ripristinare salute e scudi attiva un potenziamento alla velocità di movimento. L'effetto si applica sia all'utilizzatore che ai compagni di squadra nelle sue vicinanze. Le Curabombe possono essere barattate per lingotti da Brat o trovate in alcuni lama pignatta.

Oltre alla variante al chili è tornata anche la Curabbomba originale, che potrete trovare nel bottino normale. A proposito di ritorni, è nuovamente possibile creare un Mantello da cacciatore combinando pezzi di carne (ma non è incluso nelle playlist competitive). Sempre stando a quanto riportato nel post dedicato all'aggiornamento, è apparsa una "grossa buca a Foschi Fumaioli. È stato un incidente sul lavoro? O qualcosa... è scappato da sottoterra?", dunque sarà bene indagare

Oltre agli stili bonus per i costumi del Capitolo 2 della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale già disponibili nel Pass Battaglia, sono stati aggiunti gli stili per i livelli Super. Superando il livello 140 durante il corso della season sarà possibile sbloccare nuovi costumi runici per Charlotte, Kor, Fabio Foltachioma, J.B. Schimapnski e Torin.

Per ottenere queste ricompense, come promesso, Epic Games ha apportato dei miglioramenti all'ottenimento di PE, che riportiamo di seguito:

I PE guadagnati nelle missioni scheda punti giornaliera sono stati notevolmente aumentati.

Sono stati aggiunti PE a tutti gli incarichi condivisi (ma danno ancora ricompense in lingotti).

Tutte le schede punti personaggio nuove e future hanno ricompense in PE notevolmente maggiori.

I PE delle schede punti settimanali sono stati leggermente ridotti, per ridurre lo svantaggio per chi non le completa.

Inoltre sono stati aggiunti 20 nuovi stili per Cartonno ispirati ad alcuni dei personaggi più amati di Fortnite. Per ottenerli sarà necessario completare gli incarichi a tema.

Fortnite, la Curabbomba al chili

L'aggiornamento 18.10 di Fortnite Battaglia Reale infine include alcune modifiche al bilanciamento e correzione di bug e problemi vari, che riportiamo di seguito.

Modifiche al bilanciamento

Le onde d'urto verranno disabilitate nell'ultimo cerchio della Tempesta nelle playlist principali.

Le onde d'urto verranno disabilitate nella fase 5 della Tempesta nelle playlist competitive.

I Cannoni da bevute non sono più disponibili dai lama pignatta. Al posto dei Cannoni da bevute ci sono le piccantissime Curabbombe al chili.

Le anomalie del Viceverso scompariranno prima del previsto nelle liste competitive.

Il cannone a rotaia è stato rimosso dalle liste competitive.

