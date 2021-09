Fortnite down: server offline per l'aggiornamento v18.10

Fortnite non funziona? Il gioco è previsto andare in pausa nella mattinata di oggi, 28 settembre 2021, ma in maniera programmata visto che è previsto l'arrivo dell'aggiornamento v18.10, dunque l'interruzione del servizio rientra in una normale procedura di gestione dei server in vista dell'importante update.

Come riportato dal tweet ufficiale di Epic Games, il matchmaking è stato disabilitato in queste ore, con disattivazione totale del servizio per qualche ora nel corso della mattinata, per l'applicazione dell'update v18.10 attualmente in corso, un aggiornamento destinato a portare alcuni nuovi contenuti al gioco multiplayer.



L'update 18.10 porta nuovi contenuti alla Stagione 8 di Fortnite a tutte le modalità, ovvero Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Non ci sono molti dettagli al riguardo, ma Epic Games ha riferito che con l'aggiornamento è prevista anche una patch in grado di migliorare il sistema di XP discusso in precedenza, forse con un incremento nella velocità di acquisizione di questa.

Per il resto, le comunicazioni ufficiali sostengono semplicemente che il nuovo update "porta il calore" ("Bring the heat"), cosa che per alcuni potrebbe avere riferimento al nuovo oggetto Chug Splash, ma sono previste comunque diverse novità anche dal punto di vista dei contenuti più sostanziosi all'interno della mappa della modalità Battle Royale, per cui attendiamo di vedere l'arrivo dell'update. Non c'è ancora una tempistica precisa per il ritorno online dei server.

Nel frattempo, abbiamo visto gli Incarichi di Compleanno e le ricompense del 4° anniversario e la possibilità che sia in arrivo un crossover con Monopoly.