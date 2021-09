Sackboy Una grande avventura: sconto del 50% su PS4 e PS5, con questo codice

Sackboy Una grande avventura è attualmente disponibile all'acquisto a prezzo scontato (-50%) su PS4 e PS5 tramite questo codice: F2GH2LJ4BM. Va utilizzato direttamente sul PS Store.

Per poter attivare lo sconto del 50%, condiviso dal canale YouTube EZScape in collaborazione con PlayStation, dovete aggiungere al carrello Sackboy Una grande avventura e, prima di procedere all'acquisto, inserire il codice sopra indicato. Si applicherà automaticamente lo sconto e potrete vedere il prezzo finale, di circa 35€ (Standard Edition). Potete trovare la pagina prodotto sul PS Store a questo indirizzo.

Sackboy Una grande avventura, un'ambientazione del gioco

Sackboy Una grande avventura è un gioco sia single player che multigiocatore cooperativo. Si può giocare fino a un massimo di quattro giocatori online (è necessario un abbonamento PS Plus, venduto a parte). Il gioco è cross-buy, quindi otterrete sia la versione PS4 che la versione PS5 con un solo acquisto.

Sackboy Una grande avventura è un gioco di piattaforme, basato sulla mascotte ideata da MediaMolecule in LittleBigPlanet. Sackboy Una grande avventura è stato invece sviluppato da Sumo Digital, autori anche di LittleBigPlanet 3.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Sackboy: A Big Adventure non intende cambiare il mondo dei platform ma ne riprende tutte le caratteristiche più classiche. I molti livelli ripropongono con una buonissima realizzazione tanti spunti differenti, con alcuni interessanti picchi verso l'altro come nel caso degli schemi musicali. C'è parecchio da giocare da soli tra livelli da sbloccare, elementi estetici da collezionare e sfide a tempo da completare. E poi ci sono le parti cooperative che permettono di divertirsi in più d'uno, offline ma anche online, dando ai giocatori qualcosa che nella line up di lancio di PS5 altrimenti non ci sarebbe stato. Un prodotto non incredibilmente ambizioso ma divertente e longevo, oltre che ben realizzato tecnicamente. Perfetto per essere giocato in compagnia da tutta la famiglia."