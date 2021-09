Creative Stage 360: disponibile la nuova soundbar 2.1 Stage con più potenza e Dolby Atmos

La soundbar con subwoofer Creative Stage 360, già disponibile sul sito Creative per 229.99 euro, amplia la serie Stage con una più potente opzione da 240 W equipaggiata con driver di livello superiore e dotata di supporto per il sourround Dolby Atmos, fruibile anche attraverso servizi streaming come Netflix, Apple TV+, HBO Max e Prime Video.

Pensata per garantire un audio avvolgente sia nei videogiochi che nei film o nelle serie TV, la nuova soundbar Creative equipaggia driver racetrack personalizzati da 60 W ognuno abbinati a un subwoofer a torre da 120 W. Da qui una potenza complessiva di 240 W contro, decisamente superiore rispetto ai 160 W della soundbar Creative Stage V2.

La soundbar 2.1 Creative Stage 360 è più compatta ma è più potente e supporta il surround Dolby Atmos

La connettività include una porta HDMI ARC, due porte HDMI 2.0, un ingresso ottico e il Bluetooth 5.0, in modo da consentire di collegare contemporaneamente sia due console, come PS5 e Xbox Series X|S, sia diversi dispositivi di vario tipo tra lettori, computer multimediali o set-top box. Non rinuncia nulla, quindi, rispetto alla soundbar Stage V2, nonostante dimensioni più compatte. Di seguito le specifiche tecniche della soundbar Creative Stage 360:

Scheda tecnica soundbar Creative Stage 360