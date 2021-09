Xbox al TGS 2021: data e ora dell'evento, sarà una "celebrazione della community asiatica"

Microsoft, tramite il sito ufficiale di Xbox, ha riconfermato che la compagnia sarà al TGS 2021, indicando data e ora dell'evento: 30 settembre, 11:00 ora italiana. L'evento sarà una "celebrazione della community asiatica".

Jeremy Hinton, Head of Xbox Asia, scrive: "Poiché i giochi riducono le distanze tra le persone, invitiamo i nostri giocatori a celebrare la gioia e la comunità dei videogiochi con noi. Come l'anno scorso, questo sarà uno spettacolo pensato per i nostri giocatori in Giappone e in tutta l'Asia. Aspettatevi una celebrazione dedicata alla nostra comunità asiatica e aggiornamenti rilevanti a livello locale: non ci si deve aspettare nessun nuovo debutto globale. Sintonizzatevi per vedere gli ultimi aggiornamenti rilevanti a livello regionale sui giochi precedentemente annunciati in arrivo nel corso dell'anno."

TGS 2021: la locandina Xbox

In parole povere, l'evento Xbox del TGS 2021 non includerà alcun nuovo annuncio - come già detto in precedenza - e si occuperà prima di tutto di dare nuove informazioni dedicate al mercato giapponese e asiatico, sui giochi già noti. Per noi italiani non dovrebbe esserci nulla di particolarmente interessante, in sostanza, ma ovviamente seguiremo l'evento per esserne certi.

