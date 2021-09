Age of Empires 4: demo gratis a tempo disponibile per tutti, ecco quando

Age of Empires 4 proporrà una versione demo "stress test" gratis e aperta a tutti i giocatori. La data di inizio della fase di prova è il 17 settembre 2021 (19:00 ora italiana) e terminerà il 20 settembre 2021 (19:00 ora italiana). Chiunque voglia provare il gioco strategico di Microsoft può iscriversi tramite l'app Xbox Insider Hub o Steam.

Per iscrivervi tramite Steam, vi basta andare sulla pagina prodotto Steam di Age of Empires 4: sotto le opzioni di acquisto, troverete il pulsante "Richiedi l'accesso" per partecipare alla demo "stress test".

Questa demo gratis di Age of Empires 4 è diversa dalle precedenti Closed Beta. Lo scopo è di attirare più giocatori possibili per mettere alla prova i server e notare potenziali problemi prima del lancio. Per questo motivo non c'è alcun invito da richiedere e l'unico requisito da rispettare è quello tecnico minimo per far sì che il vostro PC sia in grado di eseguire il gioco.

Ecco i requisiti minimi di Age of Empires 4:



Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Intel HD 520 o AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Age of Empires 4

Durante la demo gratis "stress test", Age of Empires 4 selezionerà le giuste impostazioni sulla base dell'hardware. Questa fase di prova serve perlopiù per testare il multigiocatore, ma è comunque possibile giocare contro l'IA tramite la "Multiplayer Custom Lobby"; inoltre sarà possibile provare la Mission Zero, ovvero il tutorial del gioco. Ci saranno in tutto cinque differenti mappe.

Le civiltà di Age of Empires 4 include nella demo sono:



Inglesi

Cinesi

Sacro Romano Impero

Dinastia Abbàsidi

Sapevate che Age of Empires 4 avrà un'IA potenziata da machine learning e non barerà più?