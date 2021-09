Apex Legends: modalità Arena introdurrà 4v4, 5v5 e nuove mappe per un dataminer

Secondo quanto segnalato dal dataminer e leaker Shrugtal, sono in arrivo alcuni cambiamenti per la modalità arena di Apex Legends. Secondo quanto segnalato, saranno introdotte battaglie 4v4 e 5v5. Inoltre, dovrebbero essere in arrivo nuove mappe, compresa una nota con il nome di "Encore".

La mappa Encore di Apex Legends è stata scovata all'interno dei file di gioco, quindi è possibile che il nome non sia definitivo. Dovrebbe includere un cielo verde, edifici futuristici e tante palme. Non è chiaro se le battaglie 4v4 e 5v5 saranno pubblicate nello stesso aggiornamento della mappa o se arriveranno in due update separati.

Apex Legends

Non sappiamo nemmeno se i 4v4 e 5v5 saranno esclusivi del team deathmatch o se anche altre versioni di Arena le proporranno. Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di un leak di un dataminer: quanto riportato potrebbe essere scorretto o, semplicemente, parte delle informazioni scoperte all'interno del codice di gioco potrebbe essere parziale o il team potrebbe decidere di non introdurla.

Apex Legends rimane un gioco di grande successo e il team di sviluppo ha per certo qualcosa in serbo per i giocatori. Non ci resta altro da fare se non attendere conferme ufficiali da parte di Respawn.

Secondo lo stesso dataminer, la Stagione 11 introdurrà una mappa tropicale.