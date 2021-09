PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con i Doppi Sconti

PlayStation Store ha visto oggi il ritorno dei Doppi Sconti, con tanti giochi per PS5 e PS4 in offerta. La promozione, valida fino alle 9.00 del 30 settembre, consente agli abbonati a PlayStation Plus di usufruire di una scontistica davvero interessante.

Diversi anche stavolta i titoli disponibili al prezzo più basso di sempre; a cominciare da Assassin's Creed Valhalla (qui la recensione), l'ultimo capitolo della serie Ubisoft, che può essere vostro per 39,19€ anziché 69,99.

Il recente e controverso action RPG a base open world Biomutant (ecco la recensione) è disponibile a 44,99€ anziché 59,99, mentre l'ottima esperienza stealth di Hitman 3 (la recensione) viene via a soli 34,99€ anziché 69,99.

La ricca e coinvolgente Ultimate Edition di Control (la recensione) è in promozione a 15,99€ anziché 39,99, ma se vi piacciono i giochi di guida c'è DIRT 5 (la recensione) a 23,79€ anziché 69,99.

Come da tradizione, entreremo nel dettaglio delle nuove offerte del PlayStation Store nell'ambito di un apposito approfondimento nei prossimi giorni.