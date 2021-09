PS5: update del firmware di settembre in arrivo oggi, download presto disponibile

Ieri, Sony ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per il firmware di PS5. La console di "nuova" generazione riceverà l'aggiornamento in giornata: non dovrebbe quindi mancare troppo all'update. Tenetene conto se avete in programma di giocare online.

L'update del firmware di PS5 include varie novità, legate all'interfaccia utente (Game Base e Centro di Controllo), nuove funzioni di tracciamento dei trofei, un nuovo strumento di verifica per PS Now, che può essere impostato a 720p e 1080p. Inoltre, ci sarà il supporto all'audio 3D per gli speaker integrati dei televisori, oltre all'aggiunta della compatibilità con gli SSD M.2 per lo slot di espansione della memoria di PlayStation 5.

Per tutte i dettagli sulle novità dell'update del firmware di PS5, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata, oppure guardare il nostro video.

Infine, oggi dovrebbe arrivare anche l'aggiornamento per PS4, PS App e PS Remote Play. Attualmente non conosciamo il peso totale dell'update per PlayStation 5. Dovremo attendere probabilmente ancora qualche ora prima che questo venga reso disponibile sulla console di Sony.

Diteci, quali sono le novità che più interessano per questo aggiornamento del firmware di PS5?