PS4, PS App e PS Remote Play: aggiornamento domani, insieme a quello di PS5

Sony ha annunciato che PS4, PS App e le funzioni di PS Remote Play si aggiorneranno domani, 15 settembre 2021, in contemporanea con l'aggiornamento di PS5. Vediamo i dettagli di questo update per la "vecchia" console di Sony.

Sony ha annunciato che sta introducendo nuove funzionalità su PS4:



i giocatori possono visualizzare i trofei di PS5 nel loro profilo di PS4 e nell'elenco dei Trofei

i giocatori possono visualizzare i trofei di PS5 di altri giocatori su PS4

gli amministratori dei Party ora possono sciogliere un Party senza dover rimuovere individualmente i giocatori, sia su PS4 che su PS5

Inoltre, è stata ottimizzata l'app PS Remote Play. Con l'app PS Remote Play, i giocatori possono riprodurre in streaming e giocare da remoto a titoli per PS4 e PS5, passare da un gioco all'altro e navigare tra i menu della loro console su qualsiasi dispositivo compatibile connesso alla loro rete a banda larga. I giocatori che utilizzano l'app per dispositivi mobili iOS e Android possono utilizzare una connessione dati mobili quando il WiFi non è disponibile.

Dovete sapere che per PS Remote Play è necessaria una connessione Internet a banda larga ad almeno 5 Mbps. Per un'esperienza ottimale, è consigliata una connessione che raggiunga i 15 Mbps (sia download che upload). I giocatori possono scegliere la qualità video preferita per lo streaming con dati mobili.

A tutto questo si somma il fatto che a partire da giovedì 23 settembre verrà reso disponibile in tutto il mondo un aggiornamento di PS App che consentirà agli utenti di visualizzare le trasmissioni dei loro amici in Condividi schermo. Per sfruttare questa funzione, unisciti alla chat vocale di un party dal tuo dispositivo mobile con un amico che sta giocando su una console PS5. Quindi chiedi al tuo amico su PS5 di avviare la trasmissione in Condividi schermo: solo i giocatori su PS5 possono trasmettere tramite Condividi schermo.

PS4 e PS4 Pro

Ecco infine tutti i dettagli sull'aggiornamento PS5 di domani.