Sherlock Holmes Chapter One: rimandate le versioni PS4 e Xbox One

Frogwares ha annunciato che le versioni PS4 e Xbox One di Sherlock Holmes Chapter One sono state rimandate. Attualmente non abbiamo una data di uscita precisa. Le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S sono invece confermate per questo autunno.

La decisione, viene spiegato, è stata presa dopo aver condotto una serie di test. Le versioni PS4 e Xbox One di Sherlock Holmes Chapter One hanno bisogno di più tempo per l'ottimizzazione. Per questo motivo sono state rimandate. Secondo quanto indicato, il rimando potrebbe essere solo di poche settimane, ma per il momento non vi è la certezza.

Sherlock Holmes Chapter One

"Abbiamo un trailer con una data d'uscita già fissata che andrà in onda giovedì 16 settembre, ma volevamo dire ai giocatori che le versioni Xbox One e PlayStation 4 del gioco non faranno parte di questo primo lancio. Preferiamo essere chiari con voi adesso piuttosto che farlo apparire all'improvviso, nascosto alla fine di un annuncio o di un trailer.

Capiamo che alcuni giocatori saranno infastiditi da questa notizia, ma abbiamo preso la decisione pensando prima di tutto a voi. State tranquilli, non stiamo cancellando queste versioni. Abbiamo solo bisogno di più tempo e di un po' di respiro per concludere i lavoro su queste versioni correttamente. Stiamo parlando di qualche settimana al massimo, ma questo è ancora da vedere." Queste le parole di Sergey Oganesyan, responsabile delle comunicazioni di Frogwares.

In attesa di altre informazioni, vi lasciamo al nostro provato di Sherlock Holmes Chapter One.