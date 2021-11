GTA: The Trilogy Definitive Edition: il codice di Hot Coffee non è stato rimosso

Stando a quanto scoperto da alcuni appassionati, GTA: The Trilogy Definitive Edition contiene ancora il codice del famigerato mini gioco Hot Coffee di Grand Theft Auto: San Andreas, che causò la tempesta perfetta contro i suoi autori e l'industria dei videogiochi tutta.

Improbabile che i giocatori possano riattivare Hot Coffee, visto che mancano moltissime delle risorse grafiche necessarie per farlo girare, ma fa effetto vederlo ancora presente nel codice del gioco. In realtà i dataminer che hanno esaminato i file della GTA: The Trilogy Definitive Edition hanno scoperto molto altro: commenti degli sviluppatori, contenuti tagliati, canzoni tagliate e così via. Hot Coffee però è particolarmente rilevante per l'importanza che ha avuto nella storia del nostro medium.

Raccontato in breve: GTA: San Andreas fu pubblicato nel 2004 e nel gioco si poteva fare sesso con diverse ragazze. Naturalmente le sequenze esplicite erano state tagliate, senonché nel codice era nascosto un vero e proprio minigioco esplicito legato a questi momenti, che evidentemente era stato disattivato all'ultimo momento, ma non rimosso. Nel 2005 i giocatori trovarono il modo di attivarlo, portando a numerose cause legali contro Take-Two e Rockstar Games, che misero sotto la lente d'ingrandimento il medium videoludico tutto.

Perché Hot Coffee è ancora nel codice di GTA: San Andreas? Probabilmente perché agli sviluppatori che hanno curato l'edizione rimasterizzata è stata fornita la build master dell'originale e non hanno toccato niente. Considerate che sono presenti anche tutte le canzoni che risultano ufficialmente tagliate, ma che sono state semplicemente disattivate tramite script.