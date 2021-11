Creative Sound Blaster Katana V2, la recensione della soundbar adatta ai videogiochi

Abbiamo provato a fondo la nuova Sound Blaster Katana V2, usandola per riprodurre musica, film, serie TV e ovviamente anche i tanto amati videogiochi. Si tratta di un prodotto non proprio economico con il suo prezzo di listino fissato a 329€, quindi avevamo delle aspettative molto alte quando lo abbiamo abbiamo spacchettato per la prima volta. In seguito al nostro utilizzo prolungato la qualità complessiva ci è parsa in linea con quanto ci aspettavamo. Il design piuttosto sobrio e neutrale unito ad un audio ben bilanciato e personalizzabile con numerosi profili, ci ha lasciato delle buone impressioni su quest'accoppiata di soundbar e subwoofer. Nonostante alcune criticità, il prodotto di Creative si è difeso bene, quindi vogliamo esporvi nel dettaglio i suoi pregi e difetti in questa nostra recensione della Sound Blaster Katana V2.

Specifiche tecniche Creative Sound Blaster Katana V2 La nuova soundbar di Creative Sound è una diretta evoluzione del precedente modello con il 68% di potenza in più, erogata dalla classica combinazione soundbar e subwoofer. Sound Blaster Katana V2 si presenta con dei doppi driver medi da 63 millimetri e due tweeter da 19 millimetri. Nel subwoofer invece troviamo un unico driver da 165 millimetri per bassi profondi e ben definiti. Il range di frequenze coperto va dai 50 ai 20.000 Hz, mentre la potenza totale erogata raggiunge i 252 watt. Queste caratteristiche permettono al prodotto di riprodurre fedelmente un ampio spettro di frequenze ad una buona qualità, senza particolari distorsioni o tentennamenti, permettendo anche un discreto grado di personalizzazione dell'esperienza a seconda delle esigenze dell'utente. Ci sono infatti svariati profili d'utilizzo con una diversa equalizzazione per offrire la migliore esperienza uditiva in base al contenuto audio riprodotto. Oltre ai classici preset Musica, Gaming e Film, sono stati aggiunti anche dei profili specifici per la riproduzione multicanale personalizzata con l'utilizzo delle cuffie ed una modalità specifica per i giochi sparatutto in prima persona. La soundbar di Creative Sound supporta inoltre la riproduzione hi-res a 5.1 canali certificata Dolby Audio per godere di un buon dettaglio audio a qualsiasi volume (solo con HDMI e collegamento ottico). Immagine promozionale della Creative Sound Blaster Katana V2 È possibile abbinare la Sound Blaster Katana V2 ad uno svariato numero di dispositivi, grazie alle numerose opzioni di connettività disponibili: dalla connessione wireless Bluetooth fino al classico ingresso ottico, passando per la porta HDMI, AUX e USB-C. Insomma, una soundbar universale per qualsiasi salotto o postazione da gioco su scrivania. Si collega perfettamente al vostro PC, Mac, smartphone, tablet, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sound Blaster Katana V2 è compatibile anche con l'applicazione Creative per iOS e Android da dove si possono apportare svariate modifiche al dispositivo. Scheda tecnica Driver Soundbar: medi 2 x 63 mm, tweeter 2 x 19 mm

Design Creative Sound Blaster Katana V2 vista dall'alto Creative ha investito parecchio nella qualità costruttiva e nel design complessivo della Sound Blaster Katana V2. Il prodotto finale è veramente elegante con una colorazione nera piuttosto neutrale. La soundbar non sfigura in soggiorno accanto alla vostra televisione, grazie a delle linee delicate ed una buona scelta dei materiali. Essendo questi ultimi costituiti principalmente da diverse materie plastiche, la loro qualità non si percepisce molto al tatto, ma è indubbiamente piacevole alla vista. Creative ha pensato anche a coloro che desiderano un prodotto che attiri maggiormente l'attenzione, implementando sulla parte inferiore della soundbar una striscia led RGB personalizzabile con una decina di effetti luce tramite il telecomando o l'apposita applicazione. Scendendo nei dettagli, sulla parte frontale troviamo una griglia con dei piccoli fori che nasconde i due tweeter della soundbar. Al centro è presente un display sul quale è possibile visualizzare la modalità in uso e regolare i vari parametri come il volume, i profili d'equalizzazione e gli effetti dei led RGB. Qui è presente anche un foro jack da 3,5 millimetri per l'uscita audio. Sulle estremità della parte superiore troviamo invece due fori ricoperti dalla medesima griglia forata dai quali fuoriescono i suoni medi della soundbar. Sopra il display invece ci sono sei pulsanti analogici per l'accensione e spegnimento, il controllo del volume, la selezione della sorgente audio, la gestione dei profili e l'attivazione della modalità SXFI e Bluetooth. Sul retro leggermente incavato sono state implementate le porte per connettere la soundbar ad un'ampia serie di dispositivi audio. Parlando invece del subwoofer, il suo design è piuttosto semplice e minimale, caratterizzato da una forma rettangolare con due fori: uno posizionato sulla parte frontale realizzato con plastica lucida ed uno laterale ricoperto in tessuto. Parlando invece delle dimensioni complessive ci troviamo di fronte ad una soundbar piuttosto generosa lunga 60 centimetri. Anche il subwoofer non è proprio facile da nascondere con la sua superficie laterale di 36 x 36 centimetri. Le dimensioni non vanno però ad impattare sull'eleganza del prodotto, ma chiaramente in uno spazio ristretto potrebbero fare la differenza.

Esperienza d’uso Pulsanti analogici sulla parte superiore della Creative Sound Blaster Katana V2 Vi racconteremo la nostra esperienza d'uso con la Sound Blaster Katana V2 partendo dall'utilizzo con i videogiochi. Abbiamo collegato la soundbar alle console PlayStation, Xbox di nuova e vecchia vecchia generazione, senza trascurare Nintendo Switch e chiaramente il PC. Impostando il profilo di equalizzazione su "Gaming" dall'applicazione ufficiale sul nostro smartphone, ci siamo accorti della presenza di specifici profili per alcuni giochi o generi videoludici. Ad esempio esiste un'equalizzazione ottimizzata per Red Dead Redemption 2, per Rainbow Six Siege o per le simulazioni di guida in generale. I cambiamenti percepiti tra vari profili sono in alcuni casi quasi impercettibili, ma abbiamo apprezzato il fatto di poterli scegliere (e chiaramente anche personalizzare) per ogni videogioco, potendo salvare successivamente il nostro profilo. La soundbar riproduce con buona fedeltà l'ampio spettro di suoni generati dal software, facendoci percepire effetti sonori e dettagli difficili da riconoscere con il sistema audio del televisore o del monitor. Ad ogni livello di volume la qualità audio rimane costante, potendo agire poi sull'equalizzazione per bilanciare i suoni alti, medi e bassi. La potenza del subwoofer è evidente, soprattutto se spinto al massimo nei giochi d'azione dove ogni sparatoria o esplosione viene riprodotta in maniera realistica con la giusta profondità. I dialoghi, le colonne sonore in sottofondo e gli effetti sonori ambientali sono ben distinguibili, anche nelle situazioni più complesse. Le voci dei personaggi non giocanti sono chiare con un timbro più profondo e realistico. Tra le modalità d'uso più interessanti nell'ambito gaming abbiamo trovato la Scout Mode e la SXFI Battle Mode. La prima offre una maggiore immersione nei videogiochi, permettendoci di sentire meglio ogni piccolo dettaglio o effetto sonoro che può fare la differenze. Ad esempio su Warzone si percepiscono molto meglio alcuni suoni dei nemici altrimenti impercettibili. Display e telecomando della Creative Sound Blaster Katana V2 Collegando un paio di cuffie all'uscita audio della soundbar si può emulare la qualità dei 5.1 canali all'interno di qualsiasi headset. La SXFI Battle Mode è disponibile esclusivamente in questa modalità d'uso per un livello di dettaglio uditivo ancora superiore. Collegando un paio di cuffie di fascia media, siamo riusciti a percepire una qualità audio superiore. I miglioramenti più evidenti sono stati evidenziati anche questa volta principalmente nei videogiochi FPS competitivi. La sensazione percepita è veramente buona, perché oltre a notare la direzione degli spari, siamo riusciti a capire anche la loro distanza rispetto al nostro personaggio. La visione dei film e serie TV con Dolby Audio e i 5.1 canali supportati dalla Sound Blaster Katana V2 ci ha lasciato una buona impressione. Il sistema con la giusta personalizzazione dell'equalizzazione gestisce bene i volumi. Raramente è capitato però che i bassi sovrastassero medi e alti passando da una scena all'altra. Forse con un migliore lavoro di equalizzazione si potevano evitare questi eventi, ma non si può certamente perdere troppo tempo a configurare questo sistema nato principalmente come "plug and play". Forse si poteva fare qualcosa di più anche sul fronte dell'equalizzazione automatica in base al contenuto audio riprodotto. Va sicuramente premiata però l'implementazione dei 5.1 canali audio per un maggiore dettaglio uditivo. Vista dall'alto con soundbar e subwoofer Collegando la soundbar via Bluetooth ai dispositivi come smartphone o tablet è emerso un lato negativo di questo prodotto. La qualità audio erogata con l'abbinamento Bluetooth non è la stessa dei collegamenti fisici. Riproducendo la stessa canzone su Spotify dalla TV con il cavo ottico oppure dallo smartphone via wireless si percepisce una notevole differenza, come se da una parte la traccia fosse di una qualità notevolmente inferiore. In generale quindi la riproduzione Bluetooth non è delle migliori. Un vero peccato, perché nelle altre modalità d'uso la soundbar si difende veramente bene. Parlando proprio di musica, abbiamo invece apprezzato la riproduzione dei brani dal nostro salotto. La soundbar può infatti sostituire un impianto audio, soprattutto se non siete ossessionati dalla qualità e vi basta avere un buon sistema di riproduzione. Il volume massimo è fin troppo elevato per gli ambienti non troppo ampi, come può essere un appartamento all'interno di un condominio dove non si possono certo sforare certi decibel.