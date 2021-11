Monitor curvo 24 pollici: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, marcato Philips

Per l'Early Black Friday 2021, in offerta su Amazon è disponibile un monitor curvo da 24 pollici marcato Philips. Lo sconto segnalato è di 59.10€, ovvero il 33%.

Offerta Amazon Philips 241E1SC 24" Monitor Curvo AMD Freesync 75 Hz LED VA FHD, 4ms, 3 Side Frameless, Low Blue Mode, Flicker Free, HD... € 179,0 € 119,9 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno indicato da Amazon è di 179€, ma negli ultimi mesi è stato regolarmente a prezzi inferiori, generalmente tra 160 e i 165 euro. Lo sconto odierno è il migliore mai apparso sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, si tratta di uno schermo curvo non pensato per il gaming, soprattutto non quello competitivo. La risoluzione massima è 1920x1080 e la frequenza di aggiornamento a schermo 75 Hz. Il pannello ha 4 ms di tempo di risposta. Il pannello è dotato di tecnologia Low Blue and Flicker Free per il benessere degli occhi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

monitor curvo da 24 pollici marcato Philips

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.